Совбез ООН принял американскую резолюцию по 'миру в Украине': правки по России не учли

В понедельник, 24 февраля, Совбез ООН принял американскую резолюцию по "миру в Украине". Впрочем, правки относительно России в организации не учли.

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Об этом сообщает служба новостей ООН. Отмечается, что резолюцию поддержали 10 стран, 5 – воздержались. Среди них пять европейских стран (Великобритания, Франция, Греция, Словения и Дания). Против не выступил никто.

В то же время, российскую поправку о "прекращении украинского конфликта" путем устранения "его первопричин" не учли.

"Этот вариант не называет Россию агрессором, а призывает "немедленно прекратить конфликт", – говорится в сообщении.

Ранее поверенная в делах постоянного представителя США при ООН Дороти Ши заявила, что "этот проект резолюции - элегантный, символический, простой первый шаг к миру.

"Дух Устава ООН повторяют три коротких абзаца. Именно они должны, как и в 1945 году, подчеркнуть, что эта война ужасна. И что именно ООН может помочь ее прекратить, что мир возможен", – добавила Ши.

Она отметила, что Соединенные Штаты услышали европейских коллег, которые также заявляют, что хотят крепкого мира, "но не любой ценой". В этом контексте было отмечено, что США также стремится к крепкому миру в Украине.

"Мы хотели бы напомнить коллегам, что эта резолюция не мирное соглашение. Также она не предусматривает никаких расходов. Эта резолюция, скорее, представляет путь к миру", – резюмировала Ши.

Ранее сообщалось, что генеральная ассамблея ООН 24 февраля приняла резолюцию по третьей годовщине войны в Украине. В нем указано, что полномасштабное вторжение России имеет "разрушительные и долгосрочные последствия" не только для Украины, но и для других регионов и глобальной стабильности. В итоге Генассамблея ООН приняла обе резолюции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее, по данным СМИ, США выступили против использования формулировки "агрессор" в отношении РФ в коммюнике G7 по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения. Разногласия возникли после того, как президент Дональд Трамп обвинил Украину в развязывании войны и предложил вернуть РФ в "Большую семерку".

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