Нардепов Дмитрука и Одарченко, сбежавших из Украины, исключили из комитетов Верховной Рады: подробности

В Верховной Раде проголосовали за исключение из комитетов ВРУ народных депутатов и членов партии "Слуга народа" Артема Дмитрука и Андрея Одарченко. Оба сбежали из Украины и объявлены в международный розыск.

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Об этом 10 октября сообщил депутат Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности". Он уточнил, что решение поддержали 245 парламентариев.

В частности, Артема Дмитрука исключили из комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, а Андрея Одарченко – из комитета по вопросам антикоррупционной политике.

Напомним, что нардеп Артем Дмитрук незаконно выехал из Украины 24 августа (вероятно, через Молдову). Аппарат ВРУ публично сообщил, что в командировку за границу его не отправляли. Затем Офис генпрокурора объявил депутата в розыск.

Уже после этого Дмитруку сообщили о подозрении за избиение военного, которое произошло еще в 2023 году, и вызвали в ГБР для проведения следственных действий, на которые он не явился.

В начале сентября издание hromadske показало кадры с Дмитруком, прогуливавшимся по торговому центру в Лондоне. Журналисты Bihus.Info выяснили, что он может жить в дорогом жилом комплексе в районе Баттерси на юге британской столицы.

Сам нардеп признался, что Украина просит Лондон о его экстрадиции. Более того, уже находясь за границей в розыске, Дмитрук дистанционно голосовал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, где были и представители Нацполиции.

В то же время Андрей Одарченко также находится в международном розыске. Предполагается, что депутат покинул Украину через Закарпатскую область в августе. Правоохранители подозревают его в попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления Мустафу-Маси Найема.

По данным следствия, Одарченко предлагал ему взятку в криптовалюте Bitcoin, что в эквиваленте составляет $50 тысяч. В обмен парламентарий просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры. Сам Найем сотрудничал со следствием и был обличителем.

В настоящее время ВАКС заочно взял под стражу Одарченко, а в доход государства взыскали $15 млн грн, которые тот успел внести в качестве залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре нардепа Марьяну Безуглу уволили с должности замглавы комитета ВРУ по вопросам обороны и с должности члена комитета. В то же время скандальную депутатку перевели в комитет по вопросам внешней политики.

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