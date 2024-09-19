Безуглу освободили от должности заместителя комитета по обороне, но ей нашлось новое место: подробности

Народная депутат Марьяна Безуглая решением монобольшинства Верховной Рады в четверг, 19 сентября, была уволена с должности заместителя комитета по вопросам обороны и с должности члена комитета. "За" проголосовали 252 нардепа.

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В то же время Безуглую перевели на должность члена комитета по внешней политике. Результаты голосования за законопроект № 12041 обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета. За – 252. И перевели ее членом комитета по внешней политике", – информировал парламентарий.

Сама Безуглая в Facebook уже прокомментировала свой перевод в другой комитет.

"Я приняла решение перейти в комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, чтобы расширить свою деятельность. Наш закоренелый, коррумпированный армейский "совок" не одолеть без реального развития сотрудничества с партнерами", – написала она.

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