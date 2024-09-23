Суд заочно арестовал беглого нардепа: его миллионы отобрало государство

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу народного депутата, подозреваемого во взяточничестве. Решение было принято заочно, поскольку на судебное заседание нардеп не явился. Также в доход государства взыскали 15 млн грн, которые политик внес как залог.

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Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Также отмечается, что народный избранник обвиняется в попытке подкупа тогдашнего председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема.

По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о народном избраннике от "Слуги народа" Андрее Одарченко. Соответствующее решение принял судья ВАКС Виктор Ногачевский.

Ранее, 18 сентября, народный депутат не явился на судебное заседание и не уведомил суд и прокурора о причинах неявки. Позже его адвокаты объяснили, что не могли уведомить суд о месте нахождения их подзащитного, поскольку пока не имеют связи с ним.

На заседании 19 сентября стало известно, что находясь в Киеве, Одарченко попросил своего водителя остановиться в городе, чтобы дойти пешком до здания Верховной Рады, и отдал его три своих телефона, чтобы тот поставил их заряжаться. После этого водитель Одарченко не видел и связаться с ним никто не мог. Дома он не появлялся с 17 сентября.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины выяснили, что депутат попросил убежища в Румынии. Он пересек границу в районе населенного пункта Красноильск Черновицкой области, хотя не имел оформленной служебной командировки и официально границу не пересекал.

Дело Андрея Одарченко: за что судят нардепа

Андрей Одарченко был председателем подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере хозяйственных, земельных и градостроительных правоотношений Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике. В ноябре 2023 года НАБУ и САП вручили ему подозрение в коррупции.

В рамках досудебного расследования установлено, что Одарченко предлагал на тот момент руководителю Государственного агентства восстановления Мустафи Найему $50 тыс., чтобы тот обеспечил принятие Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета.

После этого Андрей Одарченко предоставил Найему часть взятки в размере 0,39 биткоина (на тот момент это было эквивалентно $10 тыс.). 22 ноября Высший антикоррупционный суд Украины избрал парламентарию меру пресечения. Одарченко арестовали с альтернативой внесения залога в размере 15 миллионов гривен – полная сумма была внесена 24 ноября.

Пока его исключили из парламентской фракции и партии "Слуга народа". В уголовном производстве по ч. 4 ст. 369 УК Украины Андрею Одарченко грозит до 10 лет лишения свободы с лишением имущества.

Также, как уже сообщал OBOZ.UA, 19 сентября Одарченко объявили в международный розыск. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подозревают, что он использовал свои связи, чтобы уехать из Украины.

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