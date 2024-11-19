Нардеп-беглец назвал 'будущего президента Украины', но есть нюанс. Фото

Бывший народный депутат Александр Онищенко, сбежавший из Украины и осужденный по "газовому делу", показал "будущего президента" нашего государства. Он опубликовал селфи с Андреем Богданом – бывшим главой Офиса президента Украины.

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Такой пост появился на странице Онищенко в Facebook. "Будущий президент Украины", – было сказано в подписи к фото.

Непонятно, на кого именно намекал Онищенко – на Богдана, или, возможно, на себя, однако это сообщение он почти сразу удалил со своей страницы. Сейчас в его профиле ни его, ни селфи с Богданом нет.

По данным источников OBOZ.UA, политик-беглец и экс-глава ОП несколько недель назад отдыхали в Объединенных Арабских Эмиратах.

Там с Онищенко и Богданом было еще несколько беглецов из Украины, в том числе представители финансово-промышленной группы "Приват". Сейчас OBOZ.UA проверяет эту информацию.

Добавим, что 3 февраля этого года Онищенко уже публиковал в Facebook свое фото с подписью "Next President" – "следующий президент". Этот пост до сих пор можно найти на его странице.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно объявила приговор народному депутату Украины VII созыва по так называемому газовому делу – 15 лет лишения свободы с конфискацией. Несколько меньший срок заключения получил его финансовый директор.

– По данным СМИ, речь шла именно о бывшем нардепе Александре Онищенко, который получил российское гражданство, находится в розыске МВД Украины и под санкциями США.

– Его признали виновным в организации "газовой схемы" – одного из самых масштабных коррупционных дел в истории Украины. Во время полномасштабной войны Онищенко получил гражданство страны-агрессора РФ, статус резидента в Германии, а в соцсетях хвастается отдыхом в Испании.

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