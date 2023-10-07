Нападение на Израиль: почему эта далекая война выгодна России и в чем угрозы для США и Украины

Утром, 7 октября, палестинское исламистское движение ХАМАС начало против Израиля военную операцию под названием "Буря Аль-Аксы". Юг и центр страны были обстреляны тысячами ракет со стороны сектора Газа. Израильская армия сообщила о проникновении в страну террористов, которые массово убивали и пленяли гражданских и военных.

ХАМАС заявил, что сделка связана с оккупацией и "неоднократными вторжениями в мечеть Аль-Акса" на Храмовой горе в Иерусалиме. Армия обороны Израиля подтвердила, что палестинцы взяли под контроль семь израильских поселений у сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а позже о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в палестинском секторе Газа.

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Мирный план и имидж США под угрозой

Боевые действия в Израиле вспыхнули в 50-ю годовщину начала Войны Судного дня – тяжелейшего военного столкновения Израиля с арабскими странами с момента войны за независимость. Тогда война началась 6 октября 1973 с совместной внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции. Военные действия завершились 25 октября после ряда успешных контратак Израиля.

Но есть еще одно событие, вызывающее больше внимания. ХАМАС начал войну как раз перед началом переговоров Израиля и Саудовской Аравии, долгое время традиционно защищавшей Палестину. Мирно-дружественный договор планировалось реализовать вроде "Соглашений Авраама", заключенных в 2020 году. Тогда был подписан договор о нормализации и возобновлении дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Израилем. Несколько позже были восстановлены отношения еврейского государства с Марокко и Суданом. То есть ситуация на Ближнем Востоке для Израиля и его главного союзника – США, являвшихся центром этих мирных переговоров, постепенно нормализовалась. Кажется, кто-то руками ХАМАС собирается разрушить этот мир и превратить часть света в хаос.

Теперь это насилие представляет угрозу усилиям администрации Байдена, помогающей установить официальные дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Израилем. Со своей стороны, США обещают обеспечить своего союзника всем необходимым для отражения террористической атаки, а Байден в ближайшее время может выступить со специальным заявлением.

Показательная жестокость на камеру не случайна

Внезапный приступ ХАМАС на Израиль запомнится как провал разведки. Боевики угоняли и убивали израильтян в приграничных населенных пунктах, снимая все это на видео и оперативно выкладывая в соцсети. Если кадры, на которых ракеты летят по небу Израиля, стали привычными за последние годы, то террористы ХАМАС, свободно передвигающие по улицам израильских населенных пунктов – что-то новое. Именно это и вызывает удивление, ведь израильский мониторинг за палестинским обществом очень профессиональный и глубокий.

Так или иначе, но раздираемый крупнейшим внутриполитическим конфликтом Израиль за всю историю еврейского государства оказался к нападению ХАМАСа не готов.

Боевики заявили, что пленили десятки гражданских граждан Израиля, а также военных. В интернете появились многочисленные видео, на которых они издеваются или даже убивают их. Объективно ХАМАС понимает, что получит от Израиля очень жесткий ответ, ведь драться на парапланах и джихад-мобилях против боевой авиации и танков невозможно, поэтому вряд ли долго продержит захваченные территории. Зачем же такая показательная жестокость и еще одна цель этого нападения?

Современная война для окружающего мира протекает в основном в информационной сфере. И ХАМАС блестяще подготовился к ней – судя по невероятному большому количеству оперативной видеоинформации из районов нападения. Это и есть главный козырь – показать, что Израиль не так уж неуязвим, как это принято считать и борьба против него может иметь положительные результаты. Пылающий израильский супер-Танк Merkava Mk.4, считающийся символом сухопутных войск страны, десятки террористов, свободно зашедших в города, которые могут легко убивать, пленять и издеваться над евреями – все это показывает хотя и временную, но слабость Израиля. Арабов в мире более 100 млн, а мусульман - 1,6 млрд. – будем откровенны, не все они добропорядочные граждане, более или менее спокойно относятся к израильтянам. Теперь им послан четкий сигнал – система безопасности страны, которую они ненавидят больше всего на свете, не показала свою эффективность, как того ожидали.

Между тем, Иран поддержал палестинскую атаку, начатую на территории Израиля, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави. То же сделала и ливанская "Хезболла", которая еще и угрожает Израилю, что вступит в войну в случае наземной операции в секторе Газа. С большей вероятностью ожидается вовлечение в конфликт широкой антиизраильской коалиции, включающей Хезболлу, Сирию и КСИР (корпус стражей Исламской революции — военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран).

Для Украины такие действия палестинских террористов уже привели к тому, что мировые медиа на второй план отодвинули украинскую войну и ее трагедию, показывая ужасающие кадры с многочисленными убийствами в Израиле. И кажется, в ближайшие недели перебить информационную составляющую будет уже тяжело.

ООН осудила нападение

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд решительно осудил нападение боевиков ХАМАС на израильские города и поселки, расположенные вблизи сектора Газа, и шквал обрушившихся на центральную часть Израиля ракет.

Эти ужасающие нападения на гражданское население должны быть немедленно прекращены. Я в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами, призывая их к максимальному воздержанию и призывая все стороны защитить гражданское население. Это опасная пропасть, и я призываю всех отступить от ее края, – отметил спецкоординатор ООН.

Россия уже потирает руки от удовольствия

Кроме Ирана такому развитию событий радуется и Россия, которая до сих пор не определяла то и где ХАМАС террористической организацией.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев уже успел злорадствовать по трагедии.

"Начало боевых столкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня – событие, которого можно было ожидать. Вот чем нужно было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается десятилетие. И США там являются ключевым игроком. Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и помогают неонацистам, сталкивая два близких народа. Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты всюду на планете? Пожалуй, только гражданская война на территории США".

Путин постарается использовать эту войну

За действиями террористов ХАМАС может стоять Кремль – считает народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко. По его словам, это хорошо спланированная акция, которая направлена как против самого Израиля, так и против США и Украины. Также бросается в глаза определенное сходство тактики, применяемой террористами из ХАМАС и российскими войсками в Украине. Как те, так и другие используют ракетный террор против мирного населения и берут его в заложники, иногда применяя ужасные пытки и убийства.

Россия точно будет пытаться использовать эти трагические события и попытаться манипулировать на международной арене, предлагая себя в качестве переговорной стороны. Таким образом, Путин хочет поднять свой авторитет, который в последнее время значительно уменьшился. Для Украины такое развитие событий опасно, ведь это в определенной степени будет отвлекать цивилизованный мир от российской агрессии против Украины.

Общеизвестный факт – россияне так и не признали ХАМАС террористической организацией и оказывают определенное влияние на ее руководителей. Поэтому я не исключаю, что российские власти могли приложить руки к этой хорошо спланированной террористической атаке с десятками жертв. Начавшаяся война играет на руку России, которая уже много лет пытается разрушить существующий цивилизованный мировой порядок. Для Кремля чем больше конфликтов и хаоса в мире, тем лучше", – отметил Александр Мережко.

По его мнению, массированное нападение Израиль ударит и по имиджу его главного союзника – США. Ведь они много лет прилагали большие усилия, чтобы нормализовать арабо-израильские отношения и до последнего дня достигли больших результатов на Ближнем Востоке. При этом все ослабляющее наших союзников может ослабить и нашу от них помощь. В этом главная опасность для нашей страны.