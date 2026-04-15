'Наносит огромные потери россиянам': Рютте призвал западных партнеров предоставить Украине $60 млрд оборонной помощи в этом году

Страны-партнеры Украины должны увеличить инвестиции для предоставления ей оборонной помощи, обеспечить в этом году не менее 60 млрд долларов США. Речь идет о дополнительных средствах, которые должны дополнить финансирование со стороны Европейского Союза в рамках совместного кредита.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом очередной встречи в формате "Рамштайн". Он подчеркнул, что партнеры должны обеспечить Украине бесперебойную поддержку.

$60 млрд для Украины

Марк Рютте отметил, что, хотя партнеры Украины сталкиваются с несколькими вызовами одновременно, они должны "обеспечить свою способность оказывать бесперебойную поддержку Украине".

"Мы не можем терять Украину из поля зрения", – подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина является не только получателем поддержки, но и "делает вклад в безопасность и готова помогать партнерам, которые сталкиваются с подобными угрозами в других местах – посмотрите, например, что Украина делает в Персидском заливе".

Он призвал все стороны сделать все, чтобы Украина получила необходимую поддержку.

Рютте отметил, что страны-партнеры должны нарастить инвестиции в безопасность Украины и достичь целевого показателя в 60 млрд долларов уже в этом году. По его словам, средства из кредитной программы ЕС должны лишь дополнять помощь союзников по обязательствам на двусторонней основе, а не заменять ее.

"Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь целевой суммы 60 миллиардов долларов поддержки безопасности и обороны Украины в этом году", – заявил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что учитывая экономический потенциал стран-участниц формата "Рамштайн" эта сумма является "очень скромной инвестицией" в будущую безопасность "наших свободных и процветающих стран".

Приоритеты помощи Украине

Рютте также обратил внимание на значительные потери российской армии на фронте. По его словам, ежемесячные потери РФ превышают совокупные потери СССР за 10 лет войны в Афганистане.

"Мы наблюдаем, как Украина держит линию боя и наносит огромные потери россиянам", – подчеркнул он.

В то же время он обозначил ключевые потребности Украины: системы противовоздушной обороны, беспилотники и дальнобойные боеприпасы. Отдельно Рютте отметил важность инициативы PURL, которая обеспечивает поставки критически важного оборудования, подчеркнув, что она требует стабильного финансирования.

Он добавил, что изменений в поставках PURL не произошло.

"Они продолжают поступать, но союзникам и партнерам нужно это финансировать", – подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО также отметил необходимость более равномерного распределения нагрузки между союзниками. По его словам, сейчас "слишком мало стран несут слишком большое бремя", и этот вопрос нужно решить для обеспечения долгосрочной и предсказуемой поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Михаил Федоров на заседании "Рамштайна" привел впечатляющие цифры потерь армии РФ в Украине. По его словам, потери врага достигли рекордного уровня и уже превышают темпы ежемесячной мобилизации. Это стало результатом системной работы – от внедрения инноваций до управления ресурсами и развития технологических возможностей.

