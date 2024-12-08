Нам нужна только одна подпись: Порошенко сказал, какие гарантии безопасности Украине остановят войну

Петр Порошенко рассказал, как новая администрация избранного президента Трампа может быстро закончить войну в Украине. По его словам, это можно сделать "без всякого выстрела или потраченного доллара".

Видео дня

Свой "План Порошенко" лидер "Евросолидарности" очертил в интервью "Голосу Америки" во время визита в Вашингтон.

"Мы можем остановить войну за 24 часа, как обещал президент Трамп, и без всякого выстрела или потраченного доллара. Нам нужна одна подпись. Нам не нужны ни 32 гарантии безопасности, ни 32 версии Будапештского меморандума, ни 32 гарантии по поставке оружия. Нам нужна только одна подпись под одним документом – Вашингтонским договором. Приглашение Украины в НАТО станет мощной демонстрацией пути, что мы не боимся его шантажа. Мы достаточно решительны и хотим иметь стабильную ситуацию безопасности на континенте", – считает Петр Порошенко.

"Эта подпись не означает, что 20 января Украина станет членом НАТО. Предлагаю свой "План Порошенко". Партнеры гарантируют, что через год Украина получит полноправное членство, если она будет удовлетворять конкретным критериям и выполнит определенные условия. В этом году, когда мы не будем в НАТО, мы получим гарантии безопасности, которые Финляндия и Швеция имели перед их полным членством в НАТО. Не нужно изобретать велосипед – копируйте то, что у них было", – объясняет пятый Президент.

В течение этого года я также предлагаю иметь миротворцев под мандатом Совета Безопасности ООН, чтобы гарантировать прекращение огня. Вот как можно остановить войну через 24 часа", – сказал Порошенко.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться к народу Соединенных Штатов. Просим перестать рассматривать наше сотрудничество в оборонной и военной сферах как благотворительность или помощь Украине. Это инвестиция в вашу сохранность. Помогите нам выполнить вашу работу. Помогите нам защитить вас. Остановить путина в Украине было бы эффективнее и дешевле, чем где бы то ни было в мире", – сказал Порошенко.

"Своей агрессией против Украины пути разрушили послевоенную систему безопасности, основанную на Совете Безопасности ООН. Путин разрушил международное право, существовавшее в течение последних 70-80 годов после Второй мировой войны. Сейчас мир нуждается в новой форме безопасности", – убежден Порошенко.

"Агрессия путина против Украины – это не только украинско-российская война. 40% атакующих Украину российских ракет имеют корейское происхождение. 70% ударных беспилотников, которые россия использует против гражданских объектов Украины, имеют иранское происхождение – производятся в Иране или по иранским лицензиям. В составе русской армии против Украины воюют десятки тысяч корейцев. Это не только потому, что России не хватает солдат", – предостерегает Петр Порошенко.

"Эта стратегия позволяет путину и Ким Чен Ину иметь корейскую армию с боевым опытом. Корейские солдаты планируют меняться каждые три-четыре месяца, чтобы корейская армия приобретала боевой опыт. Сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей изменит ситуацию безопасности в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке", – убежден Порошенко.

"Скажу непопулярную вещь. Если 2000 "шахедов" будут ежемесячно атаковать Польшу, страны Балтии или Северную Европу, против этого не будет никакой эффективной ПВО. Так что остановить путина в Украине было бы эффективнее и дешевле", – подчеркивает Петр Порошенко.