Трамп согласится на встречу с Путиным только при условии прямых переговоров с Зеленским – NYP

Президент США Дональд Трамп согласится на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным только при одном условии. И это прямые переговоры главы Кремля с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет NYP. Журналисты ссылаются на информацию, полученную от источников в Белом доме.

"Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча состоялась. Место пока не установлено", – добавляет издание.

Ранее также в Кремле сообщили, что Путин заявил, что не возражает против встреч с Трампом и Зеленским, если будут созданы "соответствующие условия". Одним из возможных мест для таких переговоров с Трапом он назвал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По словам Путина, организовать такие переговоры могут "друзья России", в частности президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.

По состоянию на выход этой публикации Трамп, Белый дом или Офис президента Украины не комментировали это заявление.

Напомним, после встречи Уиткоффа и Путина Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа проходила при участии европейских лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA, США озвучили России определенное предложение, касающееся войны в Украине. Эту идею в Кремле считают "вполне приемлемой".

Позже стало известно о том, что российский диктатор Владимир Путин имеет несколько требований к Украине. Именно их он озвучил на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом накануне, 6 августа.

