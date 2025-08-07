'Не обязательно завоевание территорий': в NYT назвали главные требования Путина к Украине, которые он озвучил Уиткоффу

Российский диктатор Владимир Путин имеет несколько требований к Украине. Именно их он озвучил на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом накануне, 6 августа.

Об этом пишет NYT. Впрочем, аналитики издания считают, что главное требование это вовсе не территориальные уступки Украины. Есть кое-что более важное для Кремля.

"Изучая действия Путина, мы считаем, что главной целью российского диктатора является, прежде всего, обеспечение мирного соглашения, которое достигнет его геополитических целей. А это не обязательно завоевание определенной территории на поле боя", – говорится в статье.

Журналисты добавляют, что российский диктатор сосредоточен на том, чтобы успокоить Дональда Трампа и избежать абсолютного разрыва с Вашингтоном.

"Пока остается неизвестными, о чем говорили Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в Москве. Предполагается, что диктатор мог намекнуть на большую гибкость в отношении украинских территорий, которые оккупировала Россия", – пишет NYT.

Кроме того, некоторые эксперты предположили, что глава Кремля во время переговоров в этом году сказал посланникам придерживаться только жесткой позиции, чтобы добиться встречи с президентом.

Российские чиновники могут надеяться, что встреча с глазу на глаз даст Путину возможность склонить Трампа поддержать российскую позицию, которую он называет "коренными причинами конфликта".

"Люди, близкие к Кремлю, а также политические аналитики, говорят, что требования Путина, а именно недопущение Украины в НАТО с отказом от дальнейшего расширения альянса, ограничить украинские военные возможности и заложить основу для более дружественного к Москве правительства в Киеве", – отмечают аналитики.

По словам собеседников NYT, для диктатора важнее эти требования, чем конкретика того, какую территорию в конце концов контролирует Россия.

Ранее также прозвучало мнение, что во время встречи российского диктатора Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа 6 августа Москва получила очень выгодное предложение. Оно предусматривает "прекращение огня, а не мир", фактическое признание территориальных приобретений России путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет и снятие большинства санкций.

В то же время помощник Путина Юрий Ушаков 7 августа заявил в комментарии российским пропагандистам, что США озвучили России определенное предложение по войне в Украине и эту идею в Москве считают "вполне приемлемой".

Что предшествовало

Накануне, 6 августа, Стив Уиткофф в Москве встретился с Путиным, переговоры продолжались почти три часа. В Кремле назвали беседу "конструктивной и полезной".

Президент США Дональд Трамп по итогам этой встречи заявил о достижении "значительного прогресса" и сообщил о появлении "хорошей перспективы" встречи с Путиным и президентом Владимиром Зеленским.

Он также провел телефонный разговор с Зеленским, когда Уиткофф уже был на обратном пути в США.

После звонка Зеленский рассказал, что в его разговоре с Трампом приняли участие европейские лидеры. По словам главы государства общая позиция с партнерами "абсолютно четкая": война должна закончиться. Зеленский также заявил, что Украина обязательно защитит свою независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, в CNN предостерегли, что встреча с Путиным может стать ловушкой для Трампа. По словам экспертов, причины продолжать войну для Путина гораздо весомее, чем любые стимулы, которые может дать ему Трамп.

