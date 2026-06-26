"Нам не нужно "восстанавливать" — нам нужно строить новую Украину": Порошенко на Львовском экономическом форуме рассказал о принципе "трех М"

Послевоенной Украине потребуется не восстановление старых отраслей, а создание экономики будущего. По словам Петра Порошенко, в основе этой стратегии лежит принцип "трех М" – "moral", "modern" и "mystery".

Видео дня

Об этом пятый президент заявил на Международном экономическом форуме во Львове, в котором он принял участие.

"Мы должны определить стратегию. Нам не нужно "восстанавливать" – нам с вами нужно строить новую Украину. Новую экономику, новую перспективу и новую стратегию", — говорит Порошенко.

"Три слова, которыми должен руководствоваться человек, который будет разрабатывать стратегию развития нашего государства. "Три М" по-английски. Это называется "moral", "modern" и "mystery". Экономика должна быть нравственной, современной и впечатляющей. Mystery – это то, что получается у Маска, это то, что получается у создателей искусственного интеллекта. И точно не получается у тех, кто говорит, что они будут заниматься восстановлением металлургической промышленности, химической промышленности, тяжёлого машиностроения и других вещей, для которых у нас нет ни сырья, ни технологий, ни конкурентоспособности, и главное – нет денег", – отметил Порошенко.

"Запомните – "moral", "modern" и "mystery". Это то, чем Украина удивит мир", – подчеркнул Порошенко. Он также отметил, что стратегической ошибкой Путина стало не только вторжение в Украину, но и ошибочное представление о развитии глобальной экономики.

"Путин думает, что сила современной экономики заключается, во-первых, в захвате территории. Во-вторых, в захвате полезных ископаемых. И в-третьих, в захвате промышленной базы. Ни первое, ни второе, ни третье не имеет отношения ни к "moral", ни к "modern", ни к "mystery". И что это означает для Украины? Не заниматься нефтью и не полезными ископаемыми", – считает Порошенко.

"Год назад у нас были очень тяжелые переговоры, очень большие надежды и обещания, что мы должны подарить американцам полезные ископаемые из украинских недр. Они создали фонд. Но там сидят не дураки. Знаете, в какую компанию в первую очередь инвестировали американцы из этого фонда? Не в литий и не в нефть. Первое, куда они инвестировали, – это компания по искусственному интеллекту из Украины. Вторая компания, в которую они инвестировали, – это компания по производству дронов в оборонной промышленности, которая применяет технологию роев дронов", – констатирует Порошенко.

Он также подчеркнул, что для развития инновационной экономики будущего Украине жизненно необходимо членство в Европейском союзе. Это станет фактором для возвращения украинцев из Европы и для привлечения западных инвестиций.

"Членство в Европейском Союзе – это демократия, это безопасность, это свобода, это мотивация. Вся страна должна объединиться и добиться членства в Европейском Союзе, и более 50% тех, кто уехал, вернутся. Ведь это круто — жить в Украине, являющейся членом ЕС, в своей родной стране", – считает Порошенко.

"Именно этот ключ открывает путь прямым иностранным инвестициям. Украина не может десятилетиями держаться за счет государственных финансов стран-партнеров. Ведь налогоплательщики этих стран в конце концов устанут. А должны быть прямые иностранные инвестиции. Что для этого нужно сделать, кроме членства в Европейском Союзе? Они должны увидеть другие составляющие этого членства", — считает Порошенко. По его мнению, в Украине должны быть созданы условия для внешних и внутренних инвесторов – справедливые налоги, верховенство права и неотвратимость наказания за коррупцию.

"Moral", "modern" и "mystery" – это стратегия направления нашего развития. Условие – членство в Европейском Союзе. Зубами, локтями, как угодно, мы должны попасть в список из четырёх стран, которые должны вступить в Союз к двадцать девятому году", – убеждён Петр Порошенко.