Лавров заявил о "необходимости" сделать всю Украину "буферной зоной" между Россией и Западом

Власти страны-агрессора России продолжают использовать агрессивную риторику в адрес Украины и мечтают превратить соседнюю страну в "буферную зону". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдал, что это необходимо сделать для того, чтобы в Украине не было "русофобского, агрессивного неонацистского режима".

Видео дня

По словам Лаврова, именно такая модель якобы может стать будущей гарантией безопасности для РФ. Об этом глава МИД рассказал в эфире пропагандистского телеканала.

Враждебная риторика Москвы

На вопрос пропагандистов о том, как Москве обеспечить гарантии того, что военные действия не повторятся через 25 лет, Лавров вслед за диктаторов Владимиром Путиным повторил идею о создании так называемой "буферной зоны". Также он добавил, что после завершения военной фазы конфликта Москва рассчитывает на смену "киевского режима".

"Все рассуждают, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером станет", – ответил министр.

Что предшествовало

О создании на приграничных территориях Украины "буферной зоны безопасности" диктатор Путин заговорил еще летом 2023 года. После этого он неоднократно заявлял о своих приказах по расширению такой зоны с целью "защиты" приграничных российских регионов.

Близкие к российскому руководству источники в марте 2025 года говорили, что Кремль рассматривает вариант захвата новых украинских территорий, например, части Днепропетровской или Сумской областей с последующим предложением "обмена" на Херсон и Запорожье.

Напомним, в Кремле вновь рассказали о якобы горячем желании России закончить войну против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы стремится к мирному урегулированию и надеется на возобновление переговоров в формате Украина – Россия – США.

Как сообщал OBOZ.UA, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые посетили Украину. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии.

Уиткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

По словам Виткоффа, США стремятся к дипломатическому завершению войны в Украине и ожидают скорого объявления о начале трехсторонних переговоров. Американская делегация привезла в украинскую столицу важные идеи, которые ранее обсудила во время визита в Москву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!