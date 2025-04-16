'Нам есть чем отвечать': Зеленский пообещал России возмездие за ракетные удары по Украине. Видео

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины есть, чем отвечать России на ее атаки, которые забирают жизни наших людей. Мы имеем на это полное право и это абсолютно справедливо – отвечать убийцам так, как они того заслуживают.

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Об этом сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 16 апреля. Он рассказал, что отметил государственными наградами наших работников оборонной промышленности – их профессиональный праздник был 13 апреля, когда Россия ударила баллистикой по Сумам.

"Нам есть чем отвечать на такие удары, и мы не оставим просто в покое на этой земле сволочь, которая убивает наших людей. Мы имеем на это полное право, это абсолютно справедливо – отвечать убийцам так, как они заслуживают. Россия должна смириться с мнением о неотвратимости силы Украины, и настоящий надежный мир может быть достигнут именно тогда, когда реальность заставит Россию смириться с нашими возможностями", – заявил гарант.

Речь идет о наших дронах, ракетах, артиллерии, снарядах, технике – все, что производит Украина. Все это будет защищать наше государство и наших людей.

"Я благодарю всех уже более 300 тысяч украинцев, которые работают на наших оборонных предприятиях – здесь, в нашем государстве, – ради украинской силы. Горжусь нашими людьми!" – сказал Зеленский.

Он рассказал о докладе министра обороны Рустема Умерова насчет коммуникации и совместной работы с нашими партнерами в Европе.

"Будут новые пакеты поддержки, также мы готовим новую архитектуру безопасности – все конкретные детали того, как может функционировать контингент партнеров в Украине. Мы со своей стороны все сделаем, чтобы политические решения – о контингенте – максимально быстро выполнялись именно тогда, когда для этого будет время", – сообщил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля Владимир Зеленский отметил наградами работников оборонно-промышленного комплекса. По словам главы государства, в Украине производится более 40% всего оружия, которое применяется на передовой.

Президент отметил, что Украина будет делать больше и больше, чтобы обеспечить свою безопасность – самостоятельно и вместе с партнерами.

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