40% всего оружия на фронте произведено в Украине: Зеленский отметил работников оборонно-промышленного комплекса. Видео

Президент Владимир Зеленский в среду, 16 апреля, отметил наградами работников оборонно-промышленного комплекса. По словам главы государства, в Украине производят более 40% всего оружия, которое применяется на передовой.

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Видео с церемонии награждения Зеленский опубликовал в официальном Telegram-канале. "Сегодня мы благодарим за вашу работу. Работу, которая продлевает Украине жизнь. Это буквально. Уже сейчас наш ОПК производит более тысячи видов оружия. От снарядов для артиллерии и систем артиллерии до ракет и дальнобойного оружия, наших дронов", – сказал он на мероприятии.

Глава государства добавил, что уже более 40% всего оружия, применяемого на фронте для обороны нашего государства, произведено именно в Украине.

"И тенденция неизменна: Украина будет делать больше и больше, чтобы обеспечить свою безопасность – самостоятельно и вместе с партнерами. Все больше стран и лидеров заинтересованы в сотрудничестве именно с нашей оборонной промышленностью", – сказал президент.

По словам Зеленского, почти каждая встреча "с действительно сильными партнерами Украины" – это разговор о сотрудничестве с украинскими производителями оружия и новые договоренности о совместной работе.

"Это все доверие, доверие к вам, доверие к Украине, к украинцам. Это все во многом результаты именно такой ежедневной вашей кропотливой и очень важной для государства работы. Спасибо всем работникам наших оборонных производств за вашу работу", – поблагодарил президент.

Зеленский добавил, что Украине всегда будет необходимо собственное сильное оружие, "чтобы было у нас свое сильное украинское государство".

"Украине всегда потребуется собственное технологическое преимущество, чтобы в России знали: мы ответим на каждый удар", – сказал президент.

Он также призвал не забывать граждан, которые, работая и сражаясь ради Украины, отдали свою жизнь.

"Они также навсегда часть нашей силы, часть Украины, неотъемлемая часть нашей истории – истории независимой Украины", – заявил Зеленский и призвал почтить минутой молчания память "всех погибших, ваших коллег прежде всего".

"Я знаю, что есть очень важные для вас дни. День оружейника. Но мы вам благодарны не только в такой особенный, лично ваш день. Мы благодарим вас за каждый день, который вы отдаете с начала этой войны на защиту и для защиты Украины, украинцев, жизни каждого и каждой в Украине. Высоко ценю вашу работу, ваш вклад в наш справедливый мир, в победу Украины. Слава Украине", – подытожил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине создали новую ракету-дрон "Барс". Она стала продолжением работы украинских разработчиков над принципиально новым классом ракет и пополнила перечень ранее созданных ракет-дронов "Паляниця" и "Пекло".

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