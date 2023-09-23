"Наибольшую цену платит Украина": Зеленский высказался по поводу нейтральных стран и посредников во время войны

Страны, которые решают ослабить поддержку Украины на фоне полномасштабного вторжения России, тем самым усиливают РФ. В этой войне, которую развязал Кремль, нельзя сохранять нейтралитет.

Заявление об этом сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в Оттаве. Гаранта процитировала пресс-служба Офиса президента на официальном сайте.

"Ты помогаешь Украине или России. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь Россию. А мощная Россия и то, чего от нее ожидать… Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила", – сказал глава государства.

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Он назвал уменьшение помощи Киеву риском, потому что "за свободу, за демократию, за права людей нужно бороться".

Президент поблагодарил тех партнеров, которые помогают Украине и военной техникой, оружием, и финансово. Однако "это не самая большая цена", подчеркнул Зеленский.

"Наибольшую цену все же за это сегодня платит Украина – людьми, количеством смертей. Поэтому мы очень благодарны за помощь", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Владимир Зеленский прибыл в Канаду 22 сентября. Он вместе с Джастином Трюдо принял участие в церемонии подписания соглашения о продолжении укрепления экономических связей.

– В рамках поездки украинский лидер посетил канадский парламент и обратился к политикам с сильной речью.

– Канада заявила о долгосрочной поддержке Украины. В течение следующих трех лет Оттава передаст Киеву 50 бронемашин – боевых и эвакуационных, а также будет обучать наших пилотов управлять самолетами F-16.

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