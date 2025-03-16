Как стало известно, спецпредставитель самого Трампа Стив Уиткофф был вынужден ждать пуйла в москве 8 часов, пока оно поговорит с Лукашенко (тот ещё поц, чтобы ради него ждал ТАКОЙ человек!!!), - то есть директор мордора, выбирая между окончанием войны и личной ссорой с президентом Главной страны мира, не очень соображает, что делает.

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Так что теперь ждёт уже весь мир - расправы с нарушителем миропорядка, ведь иначе в цугцванге (шахматное: любой ход ведёт к поражению, а ходить надо) может теперь оказаться собственно Трамп.

Китайцы затаили дыхание.