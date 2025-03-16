Видео дня
Блог | Находясь в сумасшедшем цугцванге, Путин не о того вытер ноги и теперь ждёт приговора
Как стало известно, спецпредставитель самого Трампа Стив Уиткофф был вынужден ждать пуйла в москве 8 часов, пока оно поговорит с Лукашенко (тот ещё поц, чтобы ради него ждал ТАКОЙ человек!!!), - то есть директор мордора, выбирая между окончанием войны и личной ссорой с президентом Главной страны мира, не очень соображает, что делает.
Так что теперь ждёт уже весь мир - расправы с нарушителем миропорядка, ведь иначе в цугцванге (шахматное: любой ход ведёт к поражению, а ходить надо) может теперь оказаться собственно Трамп.
Китайцы затаили дыхание.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...