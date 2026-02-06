"Надо трезво смотреть на вещи": Жорин объяснил, какие на самом деле гарантии безопасности нужны Украине
Украина не может рассчитывать на то, что другие государства будут воевать за нее, поэтому вопрос гарантий безопасности следует рассматривать максимально прагматично. Основой таких гарантий должно стать усиление и модернизация украинских Сил обороны при поддержке партнеров.
Такими мыслями в интервью "Орестократии" поделился заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин. Он отметил, что в современных условиях, независимо от уровня симпатий или политической поддержки, ни одно государство не готово непосредственно воевать за Украину. Прямого участия своих военных в войне не рассматривают даже в США, поскольку нынешнее противостояние по масштабам, интенсивности и потерям не имеет аналогов среди предыдущих войн.
Он отметил, что войны, в которых ранее участвовали США, были обусловлены собственными стратегическими интересами, тогда как в случае с Украиной такой подход не работает. Боевые действия в Украине существенно отличаются по количеству сил и средств, а также по уровню угроз, в частности массированным использованием дронов, ракет и постоянными наземными штурмами.
По мнению военного, основной реальной гарантией безопасности для Украины являются собственные Силы обороны, их дальнейшая модернизация и наращивание возможностей. В то же время поддержка партнеров должна заключаться прежде всего в военной и экономической помощи, обмене технологиями и разведывательными возможностями.
Жорин также предостерег от чрезмерных ожиданий относительно возможностей армий НАТО действовать в условиях, подобных украинским. По его словам, даже отдельные инциденты с российскими дронами создавали серьезные вызовы для стран Альянса, в то же время Украина ежедневно сталкивается с тысячами таких угроз.
Кроме того, международная поддержка остается критически важной для нашего государства, ведь украинская экономика пока не способна самостоятельно полностью обеспечивать армию.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина остро нуждается в надежных гарантиях безопасности от своих западных союзников как непременной составляющей любого мирного соглашения с Россией. Однако Киев сомневается в том, что партнеры действительно смогут исключить новое нападение РФ, поэтому готовит "план Б".
Кроме того, гарантии безопасности для Украины должны быть комплексными и юридически зафиксированными. Президент Владимир Зеленский отметил, что речь идет не только о военной поддержке, а о долгосрочной системе сдерживания России.
