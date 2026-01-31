Мерц выступил против направления миротворцев в Украину, но приветствовал реформирование ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц скептически оценил идею привлечения общей европейской армии к послевоенной миротворческой миссии в Украине и отклонил предложение лидера правоцентристской Европейской народной партии (EPP) Манфреда Вебера по этому поводу. В то же время он поддержал инициативу по реформированию Европейского Союза и усилению его единства.

Видео дня

Об этом пишет Politico. Издание ссылается на заявления Мерца, сделанные во время неформального саммита EPP в Загребе.

Предложения Вебера

Манфред Вебер в последние недели активно продвигает идею усиления влияния Европейского Союза на международной арене. В частности, Вебер предложил создать общую европейскую армию и участие европейских военных под единым флагом в миротворческой миссии в Украине.

Кроме этого, он предлагал объединить должности президента Европейского совета и президента Еврокомиссии, создав единого политического лидера ЕС.

Позиция Мерца

Фридрих Мерц прохладно отнесся к предложению Манфреда Вебера. Выступая на саммите, канцлер подчеркнул, что, хотя он приветствует стремление реформировать Евросоюз, но некоторые из идей Вебера не являются немедленным решением проблем Европы.

"Мы должны сосредоточиться на задачах, которые стоят перед нами сейчас", – сказал канцлер Германии.

По его словам, это улучшение обороноспособности и повышении конкурентоспособности европейской промышленности.

Хотя Мерц скептически отнесся к предложениям Вебера по европейской армии, его правительство еще должно определиться со своими обязательствами по немецким миротворцам в Украине, отмечает издание.

Относительно возможного направления немецких миротворцев в Украину, Мерц сказал, что Берлин "в принципе ничего не исключает".

Он также напомнил, что Германия уже играет роль регионального гаранта безопасности на восточном фланге НАТО, в частности через размещение почти 5 тысяч военных в Литве и участие в миссиях воздушного патрулирования над Восточной Европой.

Комментируя скептицизм Мерца относительно его предложений, Манфред Вебер заявил, что дискуссия еще продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, Мерц придумал неожиданную причинуне передавать ракеты Taurus Украине. По словам канцлера, украинский ВПК способен самостоятельно выпускать дальнобойные ракеты. Они являются лучшим вариантом, чем некоторые из тех, которые могла бы предоставить Европа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!