'Надо либо смириться, либо замолчать': Трамп высказался о переговорах между Украиной и РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о переговорном процессе с Россией и Украиной. Глава Белого дома заверил, что диалог проходит положительно.

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Также он добавил, что уже скоро будет понятен результат переговоров. Об этом Трамп заяви на борту Air Force One, сообщает CNN.

По словам американского президента, в контексте переговорного процесса о российско-украинской войне необходимо "смириться либо замолчать". Кроме того, в очередной раз Трамп выразил уверенность, что дипломатический процесс приведет к какому-либо результату.

"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть в порядке. И вы довольно скоро это узнаете. Знаете, есть момент, когда вам нужно либо смириться, либо замолчать. Посмотрим, что будет, но я думаю, что все идет хорошо", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Напомним, европейские чиновники заявили, что у администрации президента США Дональда Трампа на самом деле нет четкого плана по завершению российско-украинской войны. Такое ощущение у стран ЕС возникает из-за отсутствия прогресса в достижении мирного соглашения.

Ранее представитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог заявил, что в рамках мирного соглашения страна может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны". По его прогнозу, западный контингент "коалиции желающих" может взять на себя зоны контроля на западе страны, а российская армия – на оккупированном востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, президенту США предложил "разрешить" агрессору аннексировать четыре украинские области спецпосланник Стив Уиткофф. А вот генерал Кит Келлог выступал как раз против такого сценария.

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