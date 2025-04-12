В Европе заявили, что у Трампа нет четкого плана по Украине

Европейские чиновники заявили, что у администрации президента США Дональда Трампа на самом деле нет четкого плана по завершению российско-украинской войны. Такому ощущению в странах ЕС способствует отсутствие прогресса в достижении мирного соглашения.

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Также европейские чиновники заявили, что на переговорную группу оказывалось давление с целью быстрого получения результатов. Об этом говорится в материале Reuters.

В ЕС обеспокоены, что США могут принять условия Москвы, которые могут подорвать безопасность не только Украины, но и архитектуру безопасности Европы. Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что не видят у американской стороны четкого конечного плана действий.

Вопреки стандартной практике, Совет национальной безопасности США провел только одну встречу руководителей, что привело к путанице внутри администрации Трампа и среди союзников в Европе относительно направления мирных переговоров. Два высокопоставленных западных дипломата, которые поддерживают связь с администрацией в Вашингтоне, заявили, что, по их мнению, у Соединенных Штатов нет "четкого плана" относительно того, как двигаться вперед и что делать, если Россия продолжит боевые действия.

"Иногда мы слышим противоречивые вещи от разных частей администрации. Это также усиливает ощущение, что здесь нет никакого реального плана", – заявили представители европейских стран.

Напомним, представитель президента США по вопросам Украины, генерал Кит Келлог заявил, что в рамках мирного соглашения страна может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны". По его прогнозу, западный контингент Коалиции желающих могут взять на себя зоны контроля на западе страны, а российская армия – на оккупированном востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, президенту США предложил "разрешить" агрессору аннексировать четыре украинских области спецпосланник Стив Виткофф. А вот генерал Кит Келлог выступал как раз против такого сценария.

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