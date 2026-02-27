'Надо избежать ошибок': Кислица указал на важное условие относительно гарантий безопасности США

Будущее соглашение по безопасности Украины с Соединенными Штатами должно содержать четкие и юридически однозначные гарантии. Документ должен быть утвержден Конгрессом США и содержать точную формулировку во всех языковых версиях.

Видео дня

Украинская сторона стремится избежать ошибок, которые произошли при подписании Будапештского меморандума. Об этом заместитель руководитель Офиса президента Украины Сергей Кислица рассказал в интервью для телемарафона "Единые новости".

Кислица отметил, что одним из ключевых условий будущего соглашения с США является юридическая однозначность термина "гарантии".

Документ, который сейчас готовится совместно с американской стороной, должен быть четко сформулирован как на украинском, так и на английском языках, чтобы избежать неоднозначностей в толковании.

"Мы говорим о документе, в том числе с Соединенными Штатами, который должен быть ратифицирован Конгрессом США. То есть, в котором конкретно – и в украинской, и в английской версиях - речь идет о гарантии", – подчеркнул Кислица.

Представитель ОП отметил важность избежания ошибок прошлого, которые возникли во время подписания Будапештского меморандума. Тогда английский текст документа содержал только "заверение" (assurance), а не конкретные гарантии, тогда как украинский перевод называл его гарантией.

"Далее по всему тексту документа нет не только о гарантии, даже о "assurance" ничего нет. Там говорится о "commitments" – обязательствах. Таким образом, официальный украинский текст называется гарантией – Будапештский меморандум о гарантии", – добавил он.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Джон Гили поддержал отправку в Украину британских военных. На этот шаг он готов пойти после заключения мирного соглашения между Украиной и РФ, а иностранные военные на украинской земле будут, по его мнению, "сигналом завершения войны и достижения мира".

Как сообщал OBOZ.UA, мнением относительно гарантий безопасности поделилась и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Она заявила, что в мирных переговорах по войне в Украине есть "важные шаги вперед" относительно гарантий безопасности. Однако консенсуса по территориям до сих пор нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!