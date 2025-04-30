'Надеюсь увидеть плоды': Трамп заявил, что США и Украина подписали соглашение о редкоземельных металлах

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Украина подписали "сложное соглашение" о редкоземельных металлах. По его словам, теперь деньги США, предоставленные Киеву как помощь, "в безопасности". А Украине это соглашение обеспечит защиту от "преступников".

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Об этом Дональд Трамп заявил 30 апреля на брифинге в Белом доме.

"Мы заключили соглашение, где наши деньги в безопасности, где мы можем начать копать и делать то, что нам нужно. Это тоже хорошо для них, потому что на месте будет присутствие американцев и это присутствие не позволит многим преступникам попасть в страну или в район, где мы будем проводить работы. Итак, мы заключили соглашение и я предполагаю, что они его выполнят", – сказал Трамп.

Президент США также добавил: "Мы еще не видели плодов этого соглашения... Я подозреваю, что увидим".

При этом Трамп снова стал называть ложные цифры оказанной Украине помощи, снова упрекнул Европу в значительно меньших вложениях, в очередной раз вспомнив океан, отделяющий Америку от войны, и в сто первый раз во всем обвинил своего предшественника Джо Байдена.

Так, американский лидер заявил, что якобы США предоставили Украине помощь около 350 млрд долларов. Он назвал эти деньги "выброшенными в окно", поскольку они ничем не обеспечены.

"Вся эта ситуация значительно важнее для Европы, потому что между нами есть океан. Но Европа дала 100 млрд долларов. Это тоже большое пожертвование, но они дали гораздо меньше, чем мы. И их деньги обеспечены российскими депозитами в банках. Поэтому они дали 100 млрд долларов полностью обеспеченных". А мы дали деньги так, как будто выбросили в окно", – заявил Трамп.

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