'Надеемся на 14-й пакет и ждем Gripen': Порошенко обсудил с министром обороны Швеции усиление военной помощи ВСУ

Петр Порошенко, участвующий в международной конференции безопасности в городе Висби, провел встречу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Пятый президент поблагодарил за тринадцать пакетов военной помощи от Стокгольма ВСУ и выразил надежду на четырнадцатый.

Об этом Порошенко рассказал в Telegram.

"Символично, что первая встреча — с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Имел честь передать поздравления и слова благодарности от украинских военных, которые увлекаются высококлассной шведской военной техникой. Поблагодарил за тринадцать пакетов военной помощи от Стокгольма Вооруженным Силам Украины и выразил надежду на ", – сообщил пятый президент.

"Украине очень необходимо доминирование в воздухе, поэтому обратился к шведским партнерам как можно скорее предоставить нам шведские истребители "Gripen", – подчеркнул Порошенко.

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Петр Порошенко также отметил, что было приятно услышать от министра слова увлечения украинскими военными и подтверждение того, что украинская армия сегодня самая сильная в Европе.

"Мы обсудили также перспективы создания совместного производства шведских боевых машин CV-90 и помощи Швеции в вопросе разминирования, в том числе гуманитарного", – сообщает Порошенко.

В ходе встречи пятый президент подчеркнул, что единственным путем для установления устойчивого и длительного мира является обеспечение победы Украины над российским агрессором, восстановление территориальной целостности нашего государства и вступление в НАТО и ЕС.

"Украина и западные союзники должны сделать все возможное для этого", – резюмирует Петр