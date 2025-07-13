'Начитаются Телеграмов...' В ЦПД отреагировали на публикацию Bild о 'меганаступлении' России во второй половине лета

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко раскритиковал статью Bild, в которой говорится о планах государства-агрессора РФ устроить новое масштабное наступление против Украины. Враг якобы готовит его во второй половине лета.

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Коваленко назвал этот материал бессмысленным: мол, он не опирается на достоверные источники, а журналисты вообще не разбираются в ситуации на фронте. Об этом глава ЦПД заявил в Telegram.

"Полное непонимание там ни фронта, ни событий. Начитаются Телеграмов, часто российских, и пишут статьи, которые у нас цитируют. Кстати, эту информацию, говорят, они получили в "российском генштабе". Ну вы поняли", – возмутился Коваленко.

Он отметил: попытки наступать россияне не прекращали еще с прошлого года. Захватчики постоянно давят на наших защитников, но "каких-то новых наступлений как таковых нет – есть вброс резервов, изменение тактики, попытки заходить штурмовыми группами в приграничье, навязывать бои, бросать резервы на Востоке и так далее".

Также агрессор наносит удары по украинскому тылу. По словам Коваленко, это происходит как раз потому, что задачи на фронте, которые ставил кремлевский диктатор Владимир Путин, "еще с прошлого года провалены и армия РФ просто пытается давить количеством, чтобы ползти".

"Да и вообще, количество им также добирать приходится за счет КНДРовцев, как это было на Курщине", – подытожил руководитель ЦПИ.

В статье немецкого издания Bild под названием "Ни одной капли мира" журналисты писали, что российский ГШ якобы представил Путину план наступления на вторую половину лета.

Авторы действительно ссылаются на россиянина, а именно "националистического блогера" Максима Калашникова. Мол, военное руководство "предлагает отделить военных от пограничников для проведения операции, заменив их на 30 тысяч специально подготовленных северокорейских солдат".

Также Bild предположил, что задача "масштабной фазы операции" – распространить наступление не только на оккупированные Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, но и за их пределы.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июля президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим Вооруженных сил Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Командование обсудило планы российской оккупационной армии и наш ответ государству-агрессору.

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