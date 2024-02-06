Наблюдение за Bihus.Info: нардепы вызвали главу СБУ Малюка с докладом в Раду

Депутаты Верховной Рады Украины вызвали главу Службы безопасности Украины Василия Малюка с докладом по слежке за журналистами Bihus.info. За проголосовало 159 народных избранников.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Именно он стал инициатором вынесения на голосование данного вопроса.

Напомним, в январе в сети распространились записи телефонных разговоров и видео, на которых сотрудники Bihus.info употребляют наркотики, а также обсуждают приобретение запрещенных веществ. На кадрах фигурировали водители-операторы, SMM-специалисты и ответственный по безопасности. Следует отметить, что съемка велась в загородном доме, где коллектив проводил новогодний корпоратив.

Основатель проекта Bihus.info Денис Бигус тогда подчеркнул, что, хотя это и не является оправданием действий на кадрах, прослушивание и наблюдение были незаконными, а "цели записывающих непонятны".

5 февраля в редакции сообщили, что "спецоперацию" против журналистов с участием более 30 человек организовал Департамент защиты национальной государственности СБУ. Действия силовиков журналисты назвали "позорными".

В пресс-службе Службы безопасности Украины не заставили себя ждать с комментарием и заявили, что противодействие организованной наркопреступности является одним из направлений деятельности СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко сняли с должности якобы из-за слежки за редакцией Bihus.Info. Решение об этом увольнении якобы принимал глава СБУ Василий Малюк. Соответствующее представление президенту он выслал 31 января.

– Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию, связанную с прослушиванием и видеосъемкой сотрудников Bihus.Info. Глава государства отметил, что давление на журналистов недопустимо.

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