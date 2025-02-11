На Трампа не произвели впечатления никакие аргументы, которые он услышал от Путина, – Огрызко

В ходе телефонного разговора, который президент США Дональд Трамп провел с российским диктатором Владимиром Путиным, американский лидер "нокаутировал" международного военного преступника. На Трампа не произвели впечатления никакие доводы, которые он услышал от Путина.

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Такое мнение высказал экс-глава МИД Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в комментарии Укринформу. Он сказал, какие аргументы должна сейчас задействовать Украина.

"Что касается разговора Трампа и Путина… Трамп в присущей ему манере продолжил "донокаутировать" российского диктатора. Никакие аргументы, которые Трамп услышал в ответ из уст военного преступника, не произвели на него впечатление", – считает Огрызко.

По словам эксперта, реакция Кремля на этот разговор была "никакая". Поэтому, по его убеждению, при таких обстоятельствах нужно больше "давить на Трампа".

"Нужно давить на Трампа, показывать ему, каковы слабые места в России, как он должен это все использовать, как должен сначала убрать всех вассалов Китая, для того, чтобы потом сосредоточиться на главном вызове для Америки, как далеко не Россия, далеко не Северная Корея, далеко не Иран, а Китай. Если они вместе, это для Трампа – плохая история. Если Трампу удастся по одному, как куропаток, отстреливать этих прицепов в Китай, тогда у Китая шансов противостоять США не будет никаких", – убежден Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, на нынешнем этапе войны страна-террорист Россия максимально ослаблена. В администрации президента США Дональда Трампа понимают это и эффективно используют рычаги давления на Кремль. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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