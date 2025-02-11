'Россия сейчас ослаблена как никогда': Жмайло оценил, может ли Трамп сыграть ключевую роль в завершении войны в Украине

На данном этапе войны страна-террорист Россия максимально ослаблена. В администрации президента США Дональда Трампа понимают это и эффективно используют рычаги давления на Кремль.

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Однако, чтобы использовать шанс на борьбу за справедливый мир, необходимо, чтобы позиция США, а также позиция украинской власти и общества совпадали. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, в команде Трампа дали четко понять, что США не заинтересованы в таком мире в Украине, который приведет к тому, что через 3-4 года повторится активная фаза боевых действий. Кроме того, сам Трамп намекнул диктатору РФ Владимиру Путину, что тот может закончить как ливийский диктатор Каддафи.

"Как видите, после такой риторики, а также, когда американцы сказали, что российские замороженные активы пойдут на военную поддержку Украины, начались какие-то звонки между Трампом и Путиным, которые Песков не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Итак, рычаги есть", – заявил Жмайло.

Также он добавил, что новая администрация США уже не придерживается политики управления рисками эскалации, которая была при Байдене. Поэтому команда Трампа не боится давить на Кремль угрозами новых санкций и обвалом цен на нефть. Кроме того, Соединенные Штаты готовы продолжать оказывать военную помощь Украине

"Итак, подводя итог, можно сказать, что есть политические рычаги давления, но есть также и силовые рычаги давления. Потому что Россия за все годы полномасштабного вторжения сейчас ослаблена как никогда. Если россияне будут долго размахиваться, а нам пойдет оружие вне тех рамок, которые мы видели до этого, то на самом деле у россиян просто не будет выбора. Все эти рычаги есть, но очень важно, чтобы сложился пазл: позиция США, позиция власти, позиция общества. Вместе нужно достучаться до всех – что у нас есть шанс на борьбу за справедливый мир. И первый этап – замораживание текущей линии боевого столкновения", – объяснил Жмайло.

Напомним, администрация американского главы Дональда Трампа приостановила реализацию своего мирного плана по Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог пообещал провести индивидуальные разговоры с союзниками по НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров со страной-агрессором РФ. Он был бы готов к этому, если бы имел четкое понимание, что западные партнеры не покинут Украину.

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