На саммите Крымской платформы призвали усилить давление на Россию: что заявили лидеры

В Нью-Йорке в ходе саммита "Крымской платформы" президенты Чехии, Литвы и Австрии выступили за усиление международного давления на Россию. Они также подчеркнули необходимость не признавать оккупацию украинских территорий и обеспечить Украине право определять условия завершения войны.

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Об этом сообщает "Укринформ"⁠. Саммит состоялся в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент Чехии Петр Павел назвал Крым испытанием для международного сообщества и его готовности соблюдать принципы международного права.

"Крым — это не только вопрос европейского суверенитета. Это проверка того, отдаёт ли международное сообщество предпочтение соблюдению принципов, от которых зависят международный мир и безопасность", — заявил президент Чехии.

Государства должны продолжать политику непризнания аннексии Крыма. Устойчивый мир не может основываться на признании территориальных захватов, осуществленных силой.

Отдельно президент Чехии обратил внимание на ситуацию с правами человека на оккупированном полуострове. Речь идет, в частности, о подавлении украинской идентичности, милитаризации и индоктринации детей, преследовании журналистов и принудительном призыве в российскую армию.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить давление на Россию посредством санкций, дипломатической изоляции и механизмов привлечения к ответственности.

"Аннексия Крыма или любой другой украинской территории Россией не может быть признана ООН или каким-либо другим государством. Справедливого и прочного мира невозможно достичь без уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорит Гитанас Науседа.

Чиновник также призвал не снимать вопрос о Крыме с международной повестки дня. Среди прочего, он выступил за усиление мониторинга нарушений прав человека и милитаризации оккупированных территорий, а также за дальнейшую поддержку жителей полуострова.

"Литва по-прежнему привержена победе Украины, её свободе, суверенитету и территориальной целостности. Крым — это Украина, и он останется Украиной", — заявил президент Литвы.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что Украина должна участвовать в определении условий завершения войны. Он подчеркнул, что будущее мирное соглашение должно соответствовать Уставу ООН и международному праву.

"Украина не должна стать предметом транзакционного соглашения. Любое мирное соглашение должно быть всеобъемлющим, справедливым и устойчивым, основываться на Уставе ООН и международном праве", — считает Александр ван дер Беллен.

Президент Австрии также поднял вопрос о незаконном удержании и депортации украинских гражданских лиц, в частности детей. Он призвал обеспечить их освобождение и возвращение в Украину.

Ван дер Беллен отметил, что военный нейтралитет Австрии не означает безразличия к российской агрессии.

"Австрия — военно-нейтральная страна, но нейтралитет никогда не означал безразличия. Сегодня я подтверждаю нашу поддержку вам настолько, насколько это будет необходимо", — заявил президент Австрии.

Он также заявил о необходимости усилить давление на Россию, упомянув высокие потери среди гражданского населения Украины. По его словам, июль 2026 года стал самым смертоносным для украинских гражданских лиц с апреля 2022 года.

"Мы должны удвоить наши усилия и усилить давление на агрессора, чтобы как можно скорее положить конец этой бессмысленной войне", — говорит чиновник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на Шестом саммите Международной Крымской платформы, который проходит в Нью-Йорке. Во время открытия мероприятия глава государства заявил, что Россия однажды ответит за совершенные преступления.

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