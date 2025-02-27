На пути в США Зеленский встретился с премьером Ирландии: все подробности. Видео

Украинский президент Владимир Зеленский встретился в Дублине с премьер-министром Ирландии Михалем Мартином. Встреча проходила в аэропорту Шеннон.

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Об этом сообщает The Guardian, RTE и местные СМИ. Переговоры лидеров проходят в VIP-комнате аэропорта.

Президент Украины сделал короткую остановку в Ирландии по пути в США. Его самолет приземлился в аэропорту Шэннон, где Зеленского встретил премьер-министр Ирландии.

Михал Мартин ранее отменил запланированный визит в Белфаст, чтобы встретиться с лидером Украины.

Президент поблагодарил ирландцев за оказанную Украине помощь и поддержку, которую они оказывают украинским гражданам, нашедшим там убежище от войны.

Мартин сказал, что правительство Ирландии рассматривает альтернативные варианты предоставления средств Украине.

Добавим, что ранее на этой неделе премьер-министр Ирландии пообещал увеличить финансовую гуманитарную помощь Украине.

В разговоре с журналистами после завершения встречи Мартин сказал, что Зеленский очень четко дал понять – любые шаги, направленные на прекращение войны в Украине, должны быть "устойчивыми, длительными и комплексными", включая "гарантию безопасности и сдерживание в будущем".

Михаил Мартин также заверил президента Украины, что Ирландия будет настаивать на ускорении ее членства в Евросоюзе.

"Мы очень четко дали понять, что будем очень сильно настаивать на ускорении сроков членства Украины в Европейском Союзе", – сказал премьер

Он отметил, что членство в ЕС даст Украине определенные гарантии безопасности, а экономически это открывает ряд возможностей.

Также Мартин сказал журналистам, что он объяснил Зеленскому, как обязательства, взятые правительством Ирландии в рамках Фонда мира ЕС, срываются решением Венгрии наложить вето на размещение фонда.

Впоследствии Владимир Зеленский также сообщил о результате встречи с ирландским премьером. Про это он написал в соцсетях.

"Обсудили шаги для окончания войны гарантированным миром для Украины и всей Европы, важность единства Украины, Европы, США и всех, кому важно спокойствие в международном порядке на этом пути, а также гарантии безопасности, сотрудничество на пути Украины к ЕС. Благодарные Ирландии за поддержку нас на всех этих треках", – рассказал президент.

"Отдельно пообщались об участии Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочных миссиях ЕС, не летальной поддержке безопасности, которая поможет защищать жизнь. А также – о нашей гуманитарной программе Food from Ukraine и о том, как Ирландия может присоединиться", – отметил Зеленский.

Зеленский сделал остановку в Ирландии для переговоров с ее премьер-министром по дороге в Вашингтон, где он уже завтра должен встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA:

Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Он состоится 28 февраля. Американский президент отметил, что хочет вернуть все деньги, которые США предоставили Украине с начала полномасштабного вторжения.

Зеленский также озвучил ожидания от переговоров с Трампом. Президент заявил, что важнейшим для Украины является то, чтобы помощь со стороны Вашингтона не была остановлена.

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