'На горизонте нет перспективы мира': Эрдоган после переговоров с Путиным сделал заявление о войне в Украине

Несмотря на все усилия Турции относительно окончания войны в Украине, она продолжается и никакой обнадеживающей перспективы мира на горизонте нет. Также нет ни победившей, ни проигравшей стороны.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам визита в российские Сочи, сообщило издание Milliyet. В то же время, политик выразил надежду, что война закончится справедливым миром.

"К сожалению, война, которая длится уже 1,5 года, все еще продолжается. На горизонте также нет никакой обнадеживающей перспективы мира", – отметил он.

"Как Турция, мы подтвердили, что готовы внести свой вклад, когда этого потребуют сторонники, поскольку сегодня нет победителя в войне и нет проигравшего в мире. Точно так же мы продолжим свою роль посредника, как в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская АЭС. Мы надеемся, что эта война, которая нанесла ущерб двум нашим соседям и нашему региону, закончится справедливым и прочным миром на основе международного права", – подчеркнул Эрдоган.

Напомним, накануне встречи Эрдогана и Путина издание Milliyet сообщило, что турецкий лидер может предложить взять на себя роль посредника при переговорах Москвы и Киева. Кроме того, в ходе визита должна была обсуждаться Черноморская зерновая инициатива. Она была приостановлена ​​в июле 2023 года с выходом России из соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече Эрдогана с кремлевским диктатором Владимиром Путиным переводчик допустил эпическую ошибку. Он заявил, что между Турцией и Россией идет война. Кремлевский диктатор в этот момент резко поднял взгляд на Эрдогана, а затем с облегчением вздохнул, когда понял, что это просто ошибка переводчика.

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