Блог | Ксения Кириллова: На что надеется Кремль в войне с Украиной?

На двенадцатом месяце войны близкие к Кремлю аналитики все больше начали говорить о том, что россиянам следует готовиться к длительному вооруженному противостоянию. При этом, если раньше подобные заявления всегда сопровождались пропагандистскими нарративами о том, что "Соединенным Штатам удалось втянуть Россию в затяжную войну", сейчас пропагандисты стали уверять, что долгая война выгодна в первую очередь Москве, пишет Jamestown Foundation.

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В конце января на одном из прокремлевских сайтов появилась большая анонимная статья, суть которой сводится к тому, что затяжная война стала не вынужденной необходимостью, а "хитрым планом Путина". Ссылаясь на западных аналитиков, анонимный автор уверяет: последние совершенно правы в своих оценках того, что у России "ресурсов хватит на много лет, а вот запасы западных военных арсеналов серьезно сократятся, впрочем, как и экономика". Пропагандист уверяет, что переход от наступления к обороне позволит российской армии провести масштабные изменения состава вооруженных сил, увеличить их численность и обеспечить своевременную подачу вооружений и техники. "Никто никуда не торопится", – заключает автор.

Данная статья является не одиночным мнением, а частью все более распространенного нарратива. Эксперты одного из главных пропагандистских каналов "Соловьев.LIVE" также уверяют, что лучшей стратегией России в данной ситуации становится ожидание момента, когда Запад откроет все свои карты и продемонстрирует, как далеко он готов зайти в поддержке Украины, а также "до того, как последний украинец погибнет".

Похоже, основной надеждой Кремля становится ставка на истребление живой силы противника, которая грозит закончиться раньше, чем Украина получит необходимые виды вооружений. Начиная с декабря в российской пропаганде все чаще стали звучать тезисы о том, что "у Украины заканчиваются солдаты", и она "вынуждена полагаться на наемников", которые также несут огромные потери. Кроме этого, кремлевские стратеги продолжают надеяться на крах европейской экономики и истощение военных запасов НАТО.

Интересно, что еще летом многие российские военные эксперты предупреждали о губительности затяжной войны для России. В частности, ряд подобных статей появился на близком к российскому Министерству обороны сайте "Военное обозрение". Авторы указывали, что в случае затягивания "спецоперации" время может начать работать против России, а Украина будет продолжать наращивать свой потенциал за счет зарубежного оружия. Также военные аналитики предупреждали, что в процессе войны Россия увеличивает свои потери и открывает свои слабые места НАТО, а ресурсов на длительное противостояние может попросту не хватить.

Однако, не имея возможности переломить ситуацию на поле боя, российские аналитики и пропагандисты принялись уверять, что их не слишком беспокоят западные поставки вооружений. Такая риторика сохраняется даже при том, что кремлевские обозреватели отдают себе отчет: по итогам восьмой встречи министров обороны западных стран на военной базе "Рамштайн" в Германии Украина получила существенный пакет вооружений, а поставки танков и самолетов могут стать "следующим шагом". Но даже это понимание не меняет установку Москвы на затяжной конфликт.

Вполне возможно, что причина такой установки заключается не только в невозможности изменить ситуацию и потребности представить поражение как победу хотя бы на уровне пропаганды. Похоже, Москва действительно нуждается в затягивании войны для того, чтобы выиграть время для укрепления сил и решения собственных проблем. Российские военные аналитики вполне откровенно перечисляют сложности в области разведки, связи и обеспечения войск, дефицит БПЛА и высокоточных снарядов для артиллерии, нехватку командиров среднего звена и так далее.

Их данные подтверждают уже отмеченные экспертами проблемы Москвы с производством вооружений. Частично Кремль может попробовать решить их с помощью новых закупок оружия из Ирана, частично – путем обещанного "перевода экономики на военные рельсы" и втягивания в работу "на нужды фронта" как можно большего количества людей.

В частности, лояльные к власти эксперты прогнозируют усиление давления на бизнес со стороны ультрапатриотического крыла и "фронтовиков". При этом они признают, что государство вряд ли будет защищать предпринимателей в случае конфликта с радикальными патриотами. Также аналитики не скрывают, что практика так называемой "трудовой мобилизации" в России расширяется и приобретает законодательную базу.

В октябре прошлого года уже появилась информация об активном привлечении студентов к работе вместо мобилизованных рабочих в Приморье и на Кузбассе, а ряд регионов России заявил, что тоже рассматривает подобную инициативу. Даже провластные источники признают, что ряд учебных заведений запрещает своим выпускникам работать не по специальности и стимулирует "совмещать работу и обучение". Также, по их словам, готовится проект изменений в закон "Об образовании", в соответствии с которым у школьников может появиться обязанность помимо учебы заниматься общественно-полезным трудом, включая сельскохозяйственные работы.

Несмотря на то, что "коренная перестройка страны для ведения долгой войны" стала медийным мейнстримом, даже среди российских пропагандистов порой проскальзывает мнение о вреде затяжного конфликта. К примеру, один из главных прокремлевских "экспертов по Украине" Ростислав Ищенко назвал сторонников длительной войны "сектой". Он напомнил им прописную истину о том, что "лучшая война – не состоявшаяся, но если уж она началась, то чем скорее одержана победа, тем лучше". Ищенко отметил, что ущерб от затяжной войны настолько велик, что нивелирует победу, а самое опасное ее последствие – милитаризация общественного сознания, "расшатывающая естественные экономические связи и легитимирующая насилие".

Однако подобные голоса становятся все более маргинальными. К тому же сам Ищенко в конце своей статьи утверждает, что у России "нет иного выхода, кроме как одержать в войне победу", тем самым невольно подыгрывая тем, с кем пытался спорить. Так что похоже, что России не удастся избежать всех перечисленных им негативных последствий затяжной войны.