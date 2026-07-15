"Мы желаем людям мира": Зеленский рассказал о секретной договоренности с Ближним Востоком

У Украины есть договоренность со странами Ближнего Востока о поставках противоракетных ракет, однако детали этого соглашения пока не разглашаются. По словам президента Владимира Зеленского, его реализация зависит от окончательного прекращения войны в регионе.

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Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Он объяснил, почему пока не раскрывают условия этого соглашения.

Соглашение пока остается закрытым

Зеленский сообщил, что Украина уже достигла соответствующей договоренности со странами Ближнего Востока, однако пока она не подлежит публичному разглашению.

По его словам, дальнейшая судьба этой договоренности напрямую связана с развитием ситуации на Ближнем Востоке и возможным завершением боевых действий.

"Кроме того, у нас есть договоренность (о ракетах для систем ПВО – ред.), которую мы не раскрываем, с Ближним Востоком. Почему? Потому что она зависит от вероятности полного окончания войны на Ближнем Востоке", – сказал президент.

Украина надеется на мир в ближневосточном регионе

Президент подчеркнул, что Украина прежде всего заинтересована в установлении мира на Ближнем Востоке не из-за оборонных договоренностей, а по гуманитарным соображениям.

В то же время он подтвердил, что завершение войны в этом регионе откроет возможность для реализации договоренностей, связанных с укреплением украинской противовоздушной обороны.

"Мы надеемся (на прекращение войны – ред.) прежде всего не из-за ракет, а потому, что мы желаем ближневосточным странам, людям желаем мира. Но с этим, безусловно, связана и противоракетная оборона для нашего государства", – отметил Зеленский.

Президент не уточнил, с какими именно странами Ближнего Востока Украина достигла соответствующих договоренностей, а также не раскрыл, о каких противоракетных ракетах или системах идет речь.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина вместе с девятью европейскими государствами официально объявила о создании Антибаллистической коалиции. Ее главной целью станет разработка совместной системы противоракетной обороны для защиты Европы от баллистических угроз. К инициативе присоединились Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды.

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