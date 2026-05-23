Польша будет помогать не всем украинским беженцам: временную защиту отменят

В Польше после окончания срока временной защиты для украинских беженцев 4 марта 2027-го правила значительно изменят. Польские власти планируют создать такие правила, которые позволят помогать только тем украинским беженцам, которые нуждаются в этой помощи.

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина". Так, министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский заявил, что страна стремится, чтобы помощь направлялась именно тем категориям украинских беженцев, которые в ней нуждаются.

"Защита граждан Украины сейчас такая же, как и для граждан Европейского Союза. Мы сохраняем особую защиту для людей, которые в этом нуждаются. Мы хотим, чтобы эта помощь была направлена именно тем категориям людей, которые в ней нуждаются", – сказал Доманский на пресс-брифинге. Так он ответил на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно политики Польши относительно пребывания граждан Украины после окончания срока действия временной защиты 4 марта 2027 года.

Как сообщалось, 5 марта в Польше прекратил действие Специальный закон о помощи гражданам Украины от 12 марта 2022 года. Все ключевые механизмы временной защиты были перенесены в системные законы, прежде всего в Закон от 13 июня 2003 года "О предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша". Пребывание лиц, пользующихся временной защитой, признано законным до 4 марта 2027 года. Дальнейшие решения о продлении или изменении режима законного пребывания граждан Украины в Польше относятся к компетенции польского правительства.

Когда изменится статус

После 2027 года пребывание без национального вида на жительство может считаться нелегальным и привести к требованию покинуть страну. Универсального решения для всех не будет существовать – условия легализации будут зависеть от законодательства конкретной страны, оснований пребывания, уровня интеграции и личных обстоятельств.

После завершения действия временной защиты украинцы будут иметь два основных варианта:

оформить национальный вид на жительство в стране, где они фактически проживают;

добровольно вернуться в Украину.

Оформление национального вида на жительство – это полноценная миграционная процедура. Она может предусматривать трудоустройство, обучение, воссоединение семьи, открытие бизнеса или другие законные основания для долгосрочного пребывания.

В разных странах ЕС требования отличаются: где-то ключевым является стабильный доход и контракт с работодателем, где-то – подтверждение жилья, знание языка или интеграционные курсы. Важно понимать, что после 2027 года переход с временной защиты на национальный статус, скорее всего, не будет автоматическим.

В большинстве стран период временной защиты не засчитывается автоматически в срок для получения постоянного проживания, но возможны исключения.

Сейчас на территории ЕС со статусом временной защиты находится около 4,7 млн украинцев. Их количество продолжает расти. Социологи регулярно проводят опросы и пытаются выяснить, какое количество украинцев вернется после войны домой. Очевидно, что рассчитывать на возвращение всех беженцев не приходится.

За несколько лет часть беженцев (а львиная доля – молодые женщины с высшим образованием) уже успели построить карьеру, выучить местный язык и даже устроить свою личную жизнь. Они смогут получить легальный статус пребывания и после окончания временной защиты (март 2027-го).

Кстати, если война закончится раньше (или позже), то решение по длительности временной защиты могут пересмотреть. Сейчас украинцы в странах ЕС имеют право работать, получать образование, получать медицинскую помощь, социальные выплаты. Фактически они пользуются почти такими же правами, как и граждане.

При этом до войны украинцы имели право без дополнительных разрешений находиться на территории ЕС не дольше трех месяцев, с туристической целью. Для того, чтобы работать, необходимо было получить разрешение. И бюрократические процедуры требовали от работодателей значительных усилий для трудоустройства иностранцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе начали работу над обновлением Директивы о временной защите (TPD). В частности ее могут продлить еще на год, но с ограничениями для определенных категорий граждан. Под угрозой – мужчины мобилизационного возраста, украинцы из "безопасных" регионов и "новые" беженцы.

