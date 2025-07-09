'Мы заботимся об этих людях': в Госдепе заявили, что позиция США в поддержку Украины остается неизменной

В Государственном департаменте США заверили, что Соединенные Штаты заботятся об Украине и продолжат обеспечивать помощь. Эта позиция Вашингтона остается неизменной.

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Для США важно, чтобы Украина имела то, что ей нужно. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс, передает"Укринформ".

"Мы заботимся об этих людях. Мы заботимся о том, чтобы быть уверенными, что они имеют то, что им нужно. Президент очень громко высказывался относительно масштабных жертв (в Украине – Ред.), которые продолжают иметь место. И о том, как их нужно прекратить, каким должно быть прекращение огня, и как это должно происходить между двумя сторонами", – сказала она.

Брюс отметила, что США возобновили поставки оружия в Украину после "стандартного пересмотра". Пентагоном имеющихся вооружений. Накануне такое объяснение ситуации дали в Белом доме.

"Президент четко высказался по этому поводу. И если не вдаваться в детали о том, что именно он чувствует, очевидно, он решительно настроен в плане способности Украины защитить себя", – сообщила она.

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что Соединенные Штаты не меняли свою позиции по поддержке Украины.

"Мы помогали им (украинцам – Ред.). Мы продолжим помогать им. Там очень сложная ситуация. Это наша позиция – и она всегда была такой", – резюмировала чиновница.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп открыто раскритиковал российского диктатора Владимира Путина и выразил недовольство в отношении него. Американский лидер заявил, что рассматривает введение санкций против РФ, и заинтриговал "сюрпризом", который готовит для Путина.

Также Трамп заявил, что Вашингтон будет и в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь. Преимущественно речь идет о вооружении, необходимом для обороны. После этого в Пентагоне сообщили об отправке Украине дополнительной партии оружия.

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