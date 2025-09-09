'Мы выполнили 80% нашего обещания': Каллас рассказала, сколько боеприпасов будет предоставлено Украине до октября

Евросоюз планирует до октября полностью выполнить обещание предоставить Украине 2 млн артиллерийских снарядов. 80% обещанных боеприпасов уже поставлено.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время открытия дебатов в Европарламенте по Украине.

"Мы выполнили 80% нашего обещания в 2 млн боеприпасов. Мы стремимся достичь 100% до октября", – сказала Каллас.

ЕС предоставил уже 169 млрд евро

Каллас также сообщила, что Европа уже предоставила почти 169 млрд евро финансовой поддержки с начала полномасштабного вторжения РФ.

Эта сумма включает более 63 млрд евро военной помощи.

"Только в этом году государства-члены предоставят 25 млрд евро на эту цель, что больше, чем когда-либо прежде", – сказала дипломат.

Каллас напомнила о трех столпах европейской поддержки Украины: сильные Вооруженные силы Украины, поддержка внутренней безопасности и устойчивости через гражданскую Миссию ЕС, а также укрепление оборонной промышленности.

Российские активы должны оставаться замороженными

Европа является крупнейшим спонсором оборонной промышленности Украины благодаря доходам от замороженных активов россиян, рассказала глава дипломатии ЕС.

"Активы России должны оставаться замороженными, пока РФ не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует Украине миллиарды евро убытков, которые она нанесла и продолжает наносить. Именно это заявил Европейский Совет. Крайне важно, чтобы мы выполнили это обязательство", – призвала Каллас.

Она также подчеркнула, что вступление Украины в ЕС – это то, что "дает украинскому народу надежду на возможность снова жить свободно и процветать", призывая к открытию первого кластера в переговорах о членстве.

"То, что Россия считала неизбежным, не произошло. Россия не сломала решимости Украины, и она не должна сломать нашу. Те, кто еще сомневается, – не сомневайтесь. Безопасность Украины – это европейская безопасность, и пока Россия ведет свою незаконную войну, мы должны продолжать борьбу", – заявила высокая представительница ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий 8 сентября заявил, что выступает против вступления Украины в ЕС в ближайшее время. По словам Навроцкого, он придерживается "более умеренной" позиции, чем другие лидеры Евросоюза, и хочет более детальных переговоров по этому поводу с Киевом.

