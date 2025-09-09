'У меня более умеренная позиция': Навроцкий выступил против вступления Украины в ЕС в 2030 году

Президент Польши Кароль Навроцкий против того, чтобы Украина присоединялась к Европейскому Союзу в ближайшее время. Тогда как президент Литвы Гитанас Науседа неоднократно призывал установить 1 января 2030 года конкретной датой украинского вступления, Навроцкий не поддерживает такую идею.

Об этом политик сообщил 8 сентября во время визита в Вильнюс, передает LRT. Глава Республики Польша подтвердил расхождения во взглядах с литовским коллегой.

Что заявил Кароль Навроцкий

Он уверяет, что придерживается "более умеренной" позиции. В целом политик не исключает, что Киев может стать частью Евросоюза, однако хочет более детальных переговоров об этом с украинской стороной.

"У нас с президентом [Науседой] несколько разные взгляды на интеграцию Украины в ЕС. Наши беседы продолжатся на другом уровне... Я не исключаю возможности полной солидарности с Украиной, но это вопросы, которые касаются только Польши и Украины", – сказал Навроцкий.

Добавим, что переговоры о будущем членстве в ЕС пока зашли в тупик, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает категорически против. Он объясняет это тем, что членство Украины в блоке создаст "угрозу безопасности", а также якобы втянет Будапешт в конфликт с Россией.

