'Мы все понимаем, что будет дальше': Зеленский предупредил о неизбежности распространения оружия с искусственным интеллектом

Распространение оружия с искусственным интеллектом неизбежно, и мир должен готовиться к новым угрозам уже сейчас. Современные системы безопасности часто не успевают за темпами развития новейших технологий в войне, поэтому эту проблему необходимо решать уже.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Великобритании. Он предупредил, что вскоре практически все будет управляться ИИ.

Зеленский обратил внимание на то, что даже наличие значительного количества систем ПВО, в частности Patriot, не гарантирует полной безопасности на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива.

"Вы видите, сколько систем Патриот и других систем противовоздушной обороны на ближнем востоке и в странах Персидского залива. Но все равно безопасности недостаточно. Почему? Почему ее недостаточно? Это потому что иранский режим развивался быстрее, чем средства обороны в этих странах. И это проблема, которую необходимо решить как можно скорее", – подчеркнул президент Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что искусственный интеллект уже интегрируется в повседневные технологии, а вскоре станет основой и для новых типов вооружения, которые будут действовать быстрее человека и будут еще более смертоносными.

"Мы все понимаем, что будет дальше. Искусственный интеллект уже есть во многих устройствах, которые мы используем ежедневно, и вскоре практически все будет им управляться. И оружие также станет еще более смертоносным, потому что будет действовать быстрее любого человека", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что инвестируя в современные системы защиты, страны одновременно должны готовиться и к оружию будущего. Зеленский привел пример войны России против Украины, отметив, что если бы мир остановил российского диктатора Путина еще в 2022 году, сейчас не пришлось бы искать способы противодействия массовому применению дронов.

"Режимы в России и Иране – братья по ненависти. И именно поэтому они являются братьями по оружию. Мы хотим, чтобы режимы, построенные на ненависти, никогда не побеждали ни в чем. Мы не хотим, чтобы ни один такой режим не угрожал Европе или нашим партнерам. Можем ли мы просто сосуществовать с такими режимами? Украина пыталась жить в мире с Россией. И два вторжения за 10 лет. Вот результат", – заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что режимы в России и Иране действуют совместно, используя войну как инструмент влияния, в частности через дешевое, но эффективное оружие.

"И мы вступаем во времена, когда такие режимы получают новые способы убивать дешево, на большом расстоянии, используя искусственный интеллект. Просто потому, что они хотят уничтожить вас и могут заставить собственный народ работать на войну", – предупредил украинский лидер.

Он также обратил внимание на экономический аспект: один иранский дрон может стоить около 50 тысяч долларов, тогда как его перехват часто обходится в миллионы.

В то же время Украина, по словам Зеленского, уже применяет более экономные подходы к противодействию таким угрозам, используя перехватчики, которые позволяют сбивать дроны значительно дешевле.

Президент Украины подчеркнул, что развитие систем безопасности должно опережать развитие войны, иначе мир постоянно будут догонять новые угрозы.

Зеленский объяснил, как можно защитить небо. Глава государства подчеркнул, что нужно "строить современную защиту". Он отметил, что сегодня Украина – "номер один" в таких технологиях.

