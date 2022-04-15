'Мы видели смерть и разрушения': американские сенаторы впервые с начала войны посетили Бучу и Бородянку. Фото

Американские сенаторы Стив Дейнс и Виктория Спартц прибыли в Киев, а также города, которые были оккупированы российскими войсками. Политики стали первыми официальными лицами США, посетившими регион после начала войны.

Об этом пишет The New York Times. В рамках визита они побывали в Бородянке и Буче, где наблюдали за эксгумацией братской могилы. Дэйнс назвал увиденное "неоспоримым доказательством военных преступлений" России.

"Ничто не заменит того, чтобы побывать здесь, увидеть это своими глазами, провести время с людьми и лидерами здесь, в Украине, которые ужасно пострадали от этой войны", – сказал сенатор, стоя возле разрушенного многоквартирного дома в Бородянке.

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"Это повсюду. Мы проезжали мили, мили и мили, видя смерть и разрушения, вызванные Владимиром Путиным в этом злобном вторжении", – отметили американские политики.

Дейнс и Спартц подчеркнули, что призывают Вашингтон вернуть дипломатов в Украину, как это сделали некоторые европейские государства. "Я надеюсь, что наш визит побудит приехать сюда больше американских официальных лиц и лидеров, чтобы поддержать народ", – добавил сенатор.

Американцы также заявили, что поддерживают усилия Конгресса, направленные на то, чтобы подтолкнуть Белый дом к быстрой отправке оружия в Украину.

"Я думаю, что мы должны предоставить летальную помощь, необходимую для победы в этой войне. Гуманитарный кризис не закончится, пока не закончится война. И война не закончится, пока украинцы не победят", – отметил Дейнс.

Как сообщал OBOZREVATEL, США будут предоставлять Украине больше разведывательных данных, чтобы помочь в войне против российских оккупантов. Информация американцев должна помочь ВСУ наносить прицельные удары по вражеским целям в Крыму и на Донбассе.