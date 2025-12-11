'Мы в опасности': Рютте заявил, что НАТО является следующей целью России. Видео

Европейские страны-члены НАТО могут стать следующей целью агрессивной России. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте подчеркнул, что конфликт "уже у наших дверей" и время на размышления теряется.

Его речь прозвучала на Мюнхенской конференции по безопасности, которую транслировали ведущие европейские медиа, в частности CNN. В выступлении Рютте прямо заявил: "Россия вернула войну в Европу, и мы должны быть готовы к масштабам, которые переживали наши дедушки и бабушки".

Он добавил, что если НАТО выполнит все обязательства, "этой трагедии можно избежать".

Рост тревог

Рютте предупредил, что российская армия может быть готова к применению силы против НАТО уже через пять лет. Он отметил, что слишком много людей в Европе сохраняют опасную самоуспокоенность, хотя угроза только нарастает.

"Слишком многие спокойно самоуспокаиваются... слишком многие верят, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать настало. Расходы на оборону и производство союзников должны быстро расти", – сказал он. Эта фраза вызвала ощутимую реакцию среди участников конференции, ведь она прозвучала в момент, когда европейские столицы пытаются согласовать общее видение дальнейших переговоров по Украине.

Рютте напомнил, что в июне страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы до 5 процентов ВВП до 2035 года. Это более чем вдвое превышает нынешний стандарт в 2 процента и соответствует давним требованиям США.

"Европе, возможно, придется больше заботиться о собственной обороне", – признал он, но при этом подчеркнул неизменную важность взаимосвязи с Вашингтоном.

После публикации новой Стратегии нацбезопасности США Рютте отметил, что союз остается ключевым элементом трансатлантической стабильности: "Нельзя защитить США без безопасной Атлантики, а Атлантика не будет безопасной без НАТО".

Позиции по переговорам

Отдельно Рютте затронул тему мирных переговоров между Россией и Украиной. Он заявил, что Дональд Трамп "единственный, кто мог сдвинуть переговоры с мертвой точки", комментируя его последние дипломатические инициативы. Но в то же время признал, что в любом случае должны существовать надежные гарантии безопасности Украины.

"Путин должен знать: если он попытается снова, реакция будет сокрушительной", – сказал он.

Вместе с тем Рютте признал существование тяжелого вопроса относительно территорий: "Мы все знаем, что будет сложная, деликатная дискуссия о территории, и в конце концов решать должны только украинцы".

Выступление Рютте продемонстрировало, насколько напряженной стала дискуссия о безопасности в Европе. С одной стороны, звучат призывы действовать срочно. С другой – попытки сохранять единство среди союзников, которые по-разному оценивают темпы военной помощи Украине и подготовку к возможным долгосрочным угрозам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Йенс Столтенберг заявил, что если в НАТО колеблются относительно членства Украины, то государства-члены должны обеспечить ее сильной военной помощью, чтобы страна сама смогла защитить себя и сдержать Россию. Именно военная помощь является рычагом влияния во время возможных переговоров Украины с РФ.

