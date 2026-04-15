'Мы устраним его и всех других марионеток': Мадьяр заявил, что требует отставки президента Венгрии. Видео

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в среду, 15 апреля, встретился с президентом страны Тамашем Шуйоком. Они обсудили передачу власти, и Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку.

Видео дня

Фотографией со встречи победитель выборов поделился на платформе X (Twitter). В комментарии медиа политик сказал, что попросил президента "сохранить остатки венгерского правового государства и демократии, добровольно покинув пост после смены правительства".

"Я сказал ему: если он не уйдет с должности добровольно, мы воспользуемся мандатом, предоставленным нам избирателями, и внесем изменения в конституцию", – заявил Мадьяр. С помощью этих поправок и необходимых законодательных изменений Шуйок будет отстранен, убежден лидер "Тисы".

"Мы устраним его и всех других марионеток, назначенных режимом [Виктора] Орбана", – добавил он.

Среди должностных лиц, которых новая власть планирует уволить, Мадьяр назвал генерального прокурора Венгрии и главу Конституционного суда.

Отметим, что президент в Венгрии избирается опосредованно парламентом и обычно исполняет обязанности пять лет. Эта должность в основном церемониальная, хотя президент официально является главой государства и командующим войска. Также он может предлагать законы и проводить референдумы.

На своей странице в X Мадьяр заявил, что Шуйок не является достойным представлять "единство венгерской нации".

"Он не способен выполнять роль защитника законности. Он не подходит для роли морального авторитета или образца для подражания", – уверен политик.

Когда Петер Мадьяр официально станет премьером

Победитель выборов сообщил, что Шуйок на встрече согласился сделать все от него зависящее, чтобы ускорить процесс созыва первого заседания новой Национальной ассамблеи.

Ожидается, что официальные результаты голосования будут готовы 4 мая, а новый парламент, в котором партия "Тиса" получит две трети мест, может собраться уже 6 или 7 мая.

"Президент сообщил мне, что на первом заседании нового парламента он предложит мне занять должность премьер-министра и сформировать правительство – как лидеру партии, получившей наибольшее количество голосов", – отметил Мадьяр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!