Мы не передаем Украине всего нужного для победы, но мы требуем воевать так, как бы мы сами не воевали, – крутое выступление Говарда Баффета лондонской конференции по восстановлению Украины.

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НІколи озиратися, бо наші дії змінюють хід історії. І ми маємо бути на правильному боці історії.

– Були часи, коли ми виявилися малодушними. Ми допомагали, але повільно. Подекуди ми були нерішучими.

– Ми не передаємо Україні всього, що їй потрібно для перемоги в цій війні. Але що гірше: ми вимагаємо від України воювати так, як би ми самі не воювали.

Так чого ми очікуємо? Дехто діє, виходячи зі страху. Але я вам скажу, що ніхто б не боровся, боячись наслідків.

Джон Маккейн якось сказав: "Не провокувати Путіна, – це показувати слабкість, яка 100% спровокує Путіна". Сенатор Маккейн розумів наслідки нашого мовчання, коли Росія зайшла в Крим і просунулася на захід – на Донбас. Цього разу ми не можемо помилитися в наших оцінках. У нас немає права на помилку.

Хтось переживав через ескалацію війни: чи звертали ви будь-коли увагу, як змінюється геополітичний ландшафт? Як він уже змінився? Він змінився не на нашу користь… Не на користь кожного присутнього у цій залі.

Чи у вас є найменше уявлення, як виглядатиме наш світ, якщо ми провалимося в Україні?

– Під час моєї останньої поїздки до України я зустрів 19-річну дівчину, яка втратила ногу. Вона сказала мені: все, що я хочу – це повернутися і продовжити воювати на фронті. Ось що таке воля українського народу.

– Я зустрів молодого хлопця, Дениса, який втратив обидві ноги та ліву руку в Бахмуті. Він прагне пройти навчання, щоб допомагати іншим людям з ампутаціями.

– Майбутнє цих людей змінилося назавжди. На жаль, там тисячі таких історій. Жоден американець не погодився б на таке для своєї дитини. Жоден британець… жодна особа в цьому залі.

Так чому ми дозволяємо цьому продовжуватися?!

Влучніше важко сказати. Додам, що Баффет-молодший (син американського мультимільярдера та філантропа Ворена Баффета) не тільки словами, а й матеріально допомагає Україні, інвестуючи свої кошти в проєкти допомоги. За час війни відвідав Україну декілька разів.

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