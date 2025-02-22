"Мы тратим свои финансы": Трамп заявил, что хочет от Украины такого же отношения к США, как к Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна относиться к Штатам так же, как к Европе. Он отметил, что Вашингтон тратит на помощь Киеву свои финансы, хотя наша страна находится очень далеко.

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Соответствующие заявления Трамп сделал в пятницу, 21 февраля, его цитировали западные СМИ. "Они очень храбрые, во всех смыслах, которые только можно себе представить. Но мы тратим наш бюджет на какую-то страну, которая находится очень, очень далеко", – сказал он об Украине.

Так он объяснил свое желание того, чтобы Киев предоставил американским компаниям доступ к своим природным ресурсам – это должно стать компенсацией за десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной при администрации Джо Байдена.

Лидер США добавил, что, как он надеется, Украина "в ближайшее достаточно короткое время" подпишет соглашение о полезных ископаемых. "Или мы подпишем соглашение, или с ними будет много проблем", – сказал президент.

Трамп выразил обеспокоенность финансовым бременем для Соединенных Штатов, которые, по его словам, сделали вклад в помощь Украине в размере 300 миллиардов долларов по сравнению с европейскими 100 миллиардами.

"Мы вложили гораздо больше денег... Байден просто дал им деньги, не было кредита или залога. Мы должны подписать соглашение, чтобы получить обеспечение... К нам нужно относиться так же, как к Европе", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже в ближайшее время подпишет с Соединенными Штатами соглашение о полезных ископаемых. Впоследствии уверенность в этом выразил и Дональд Трамп.

По данным СМИ, американские и украинские чиновники в течение многих часов обсуждали соглашение о редкоземельных металлах. Переговоры продолжались всю ночь, вплоть до утра пятницы, 21 февраля.

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