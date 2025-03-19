'Мы теряем точность полета баллистики РФ': Зеленский объяснил, чем может угрожать Украине остановка разведданных США по требованию Кремля

Президент Владимир Зеленский предупредил, что прекращение предоставления разведывательных данных США по требованию Кремля чревато серьезными последствиями. Глава государства объяснил, что в таком случае Украине лаже может потерять возможность точно отслеживать полет российских баллистических ракет.

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В то же время Зеленский заверил, что Украина обладает собственными разведывательными возможностями. Об этом украинский президент заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам главы государства, россияне будут требовать, чтобы Запад прекратил помогать Украине. Таким образом агрессор хочет добиться ослабления украинских позиций. Кроме того, Зеленский уверен, что такая риторика Кремля свидетельствует о намерении россиян продолжать войну.

"Когда мы говорим о прекращении помощи Украине. Что мы теряем, когда нет американских разведданных? Мы теряем точность выхода и полета баллистики. Зачем это пути, если он не желает нас убивать? Это неадекватные требования. Это значит, что он хочет, чтобы мы не получали информацию, когда летит баллистика по гражданским, а баллистики они бьют по гражданским, и чтобы люди не шли в бомбоубежища", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз показал, что он не заинтересован в мире. Вопреки словам главаря Кремля о том, что РФ готова прекратить атаковать энергетическую инфраструктуру, сразу после разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом российские войска запустили десятки дронов по объектам энергетики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин хочет провести наступления на Запорожском, Харьковском, Сумском направлении и на востоке Украины. Он намерен использовать это как ультиматум в дальнейших переговорах о прекращении огня.

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