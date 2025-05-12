'Мы сейчас на пороге кульминации': Мережко объяснил, как может действовать Трамп в отношении Украины, и указал на проблемы для Кремля

Украина показала себя как конструктивный партнер, согласилась на прекращение огня и на стратегическое экономическое соглашение с Вашингтоном. Поэтому президент США Дональд Трамп уже не сможет просто выйти из переговоров, ему придется реагировать.

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Такое мнение высказал народный депутат Александр Мережко, который возглавляет Комитет ВР Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В интервью OBOZ.UA он сказал, что мы находимся "на пороге кульминации" и это станет очевидно "в ближайшие недели или месяцы".

Ключевым вопросом нардеп назвал то, как Трамп будет реагировать на игры кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Отступление уже невозможно. Это не тот случай, когда можно сказать: "Мы оставляем Украину, делайте что хотите". Такого больше быть не может. Трамп должен реагировать. Украина показала себя как конструктивный партнер", – уверен политик.

Если Трамп решится усилить давление на Москву, то может ввести санкции, которые уже готовятся в Конгрессе. Речь идет о так называемых вторичных санкциях против стран, которые помогают РФ, покупают ее газ и нефть.

"Возможно, он еще окончательно не решил, но уже сейчас мы видим, что после заключения этого соглашения (о полезных ископаемых. – Ред.) он движется в направлении поддержки Украины и усиления давления на Россию", – заявил Мережко.

Ратификацию договора о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления он охарактеризовал как дипломатическое достижение.

"Обращу внимание на один из многочисленных комментариев в западной прессе в последние дни. Если не ошибаюсь, в New York Times писали, что Украине удалось сделать невозможное – сохранить интерес Трампа к нашей стране. Я искренне на это надеюсь. К тому же важен политически-психологический аспект – в команде Трампа усилились позиции тех, кто поддерживает Украину", – сообщил народный депутат.

По его мнению, Путин опасался подписания этого соглашения, поскольку заинтересован в изоляции Украины, прекращении ее поддержки и ухудшении ее отношений с Соединенными Штатами.

Но теперь Трамп как бизнесмен воспринимает Украину как часть своих интересов. Это автоматически меняет стратегический вес нашей страны в глазах американского президента.

"Для Путина это усложняет дальнейшую агрессию, ведь теперь она направлена не только против Украины, но и против интересов США. Таким образом, Кремль оказался в ситуации, где не имеет четкого ответа на изменение обстоятельств", – считает Мережко.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.

– Украинский парламент ратифицировал этот документ на внеочередном заседании 8 мая. Владимир Зеленский поблагодарил 338 депутатов, которые проголосовали за.

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