'Мы с Путиным покажем кузькину мать': Лукашенко заявил об интеграции от Бреста до Владивостока

Самоназванный правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным "покажет кузькину мать" цивилизованному миру. Так он ответил на вопрос об "интеграции от Бреста до Владивостока, которую РФ и Беларусь "уже показали Западу".

Фактически, беларусская марионетка Путина выступила с угрозами цивилизованному миру. Его заявление цитируют российские пропагандисты.

Лукашенко во время встречи с губернатором Приморского края ответил на вопросы журналистов. Один из них касался фактической оккупации Беларуси Россией, которую в пропагандистском новоязе называют "интеграцией от Бреста до Владивостока".

По мнению Лукашенко, лишив свое государство суверенитета и субъектности, положив Беларусь под Кремль, он нанес "удар по Западу".

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Когда его спросили, покажут ли Беларусь и РФ миру, что значит "интеграция от Бреста до Владивостока", диктатор ответил "Показали, еще не это покажем".

"Вчерашний визит на космодром и здесь… Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: "Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать", - продолжил подельник Путина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лукашенко заявил, что по РФ якобы готовился удар, и назвал зверства оккупантов в Буче "британской спецоперацией". Как британцам удалось заставить российских "освободителей" убивать, пытать, насиловать и грабить безоружных людей на Киевщине, он не уточнил.