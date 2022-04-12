Лукашенко заявил, что по РФ якобы готовился удар, и назвал зверства оккупантов в Буче 'британской спецоперацией'

Самоназванный правитель Беларуси Александр Лукашенко назвал зверства российских оккупантов в Буче "британской спецоперацией". Диктатор заявил о желании принять участие в расследовании преступлений России на Киевщине.

Также Лукашенко сделал об очередном "ударе по России", который якобы готовился Украиной и Западом. Такие заявления беларусский "президент" сделал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко поехал в Россию на встречу с российским диктатором. Находясь на Дальнем Востоке, шокирующие зверства российских оккупантов в оккупированных городах Киевщины, в частности, в Буче, он в разговоре с Путиным назвал "спецоперацией Британии". Российские пропагандисты, массово цитирующие это "заявление", не уточняют, в чем же состояла "спецоперация" и как британцам удалось заставить российских подонков пытать, насиловать и убивать безоружных украинцев.

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Также беларусский диктатор, который ранее вознамерился стать "гарантом безопасности" для Украины и предоставляет беларусскую территорию для российских войск, авиации и совершения ракетных ударов по украинским городам, тепер захотел поучаствовать в расследовании Бучанской резни.

Лукашенко заявил, что "может помочь с материалами по расследованию подготовки операции в украинской Буче и предоставить их".

Но на этом друг Путина не остановился. Он снова рассказал о якобы готовившемся Украиной нападении на Россию.

"Если бы Россия хоть чуть запоздала с операцией, то по российской территории был бы нанесен сокрушительный удар", - цитируют диктатора пропагандисты.

В его воображении, весь цивилизованный мир вознамерился уничтожить "великие державы" - РФ и Беларусь.

"Мы когда-то решили, что холодная война закончена, та страница перевернута и мы будем жить в новом цивилизованном, справедливом мире, основанном на взаимопонимании и торжестве международного права. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать теперь", - заявил человек, который закрывает тысячи своих граждан в тюрьмы за участие и даже намерения поучаствовать в протестных акциях и поддерживает самого кровавого со времен Гитлера диктатора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин заявил, что война России с Украиной была неизбежной, и назвал ее главную цель.