«Мы проработаем»: Зеленский рассказал, были ли новые идеи в «мирном пакете» Кушнера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером было выдвинуто несколько новых идей относительно "мирного пакета". По его словам, как минимум два предложения были "очень неплохими", однако пока рано говорить об их возможном результате.

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Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами. Информацию собрал OBOZ.UA.

Какие новые идеи обсудили

Зеленский подтвердил, что во время встреч действительно появились новые предложения по мирному урегулированию. В то же время президент не стал раскрывать их содержание, поскольку Украина договорилась с США сначала детально проработать эти наработки.

"Действительно, было несколько очень неплохих, достойных идей. А получится ли их реализовать и сделать действенными, получится ли результат — я пока не знаю", — сказал глава государства.

По его словам, украинская сторона должна теперь рассмотреть предложенные идеи со своей стороны и определить, насколько они могут быть эффективными.

"Мы поработаем и проработаем детали, наше видение, нашу реакцию на эти идеи — это факт", — отметил Зеленский.

Почему детали не разглашаются

Президент пояснил, что пока не может публично рассказать, о каких именно предложениях идет речь, до завершения совместной работы над ними.

"Я не могу сейчас так свободно озвучивать эти идеи в медиапространстве, потому что мы договорились с американцами: сначала поработаем над этим, а уже потом будем общаться", — пояснил Зеленский.

Он также отметил важность визитов американских представителей в обе столицы, подчеркнув, что Украина укрепила свои переговорные позиции благодаря ситуации на поле боя, где у противника наблюдаются значительные потери. Кроме того, это дало возможность подробно обсудить с переговорщиками Дональда Трампа потребности Украины в ПВО и последствия российских ударов.

Зеленский призвал Россию к компромиссам

Отдельно президент заявил, что Украина готова искать компромиссные решения по зерну и энергетике. Он подчеркнул, что эти вопросы важны не только для Киева и Москвы, но и для многих других стран мира.

В то же время Зеленский подчеркнул, что уступки должны быть взаимными, и Россия также должна предпринимать соответствующие шаги.

"И Украине, и России нужно идти на какие-то шаги, а не ждать только компромиссов от Украины. Украина и так уже пошла на многое", — сказал глава государства.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. Речь шла, в частности, о подготовке следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

Как писал OBOZ.UA, Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Киеве 6 сентября заявили о намерении добиться прогресса в завершении российско-украинской войны до зимы. Представители США также планировали работать с Украиной и Россией над обновленным предложением мирного соглашения.

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