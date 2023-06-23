'Мы прекрасно знаем, кто здесь агрессор': Дуда сравнил Россию с диким зверем, которого надо пристрелить

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Россию с диким зверем, которого нужно пристрелить. Он подчеркнул, что РФ нельзя разрешить победить в войне против Украины, потому что она продолжит наступать.

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Об этом он сказал в интервью украинским журналистам. Дуда предостерег от любых территориальных уступок стране-террористу.

"Нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержкой ее империализма. Она как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с Россией", – объяснил он.

Президент Польши подчеркнул, что как только Кремль придет в себя, он будет наступать на остальную территорию Украины, а затем и на Польшу, страны Балтии, а также страны бывшей сферы влияния Советского Союза.

"Возможно, Запад этого не понимает, но мы это прекрасно знаем. Это обязательное условие успешного и справедливого завершения этой войны", – отметил он.

Дуда добавил, что окончанием войны должно стать возобновление верховенства международного права.

"Международное право будет восстановлено тогда, когда Россия будет вытеснена со всех оккупированных земель Украины. То есть когда Украина возобновит полный контроль над международно признанными украинскими территориями", – объяснил он.

Польский лидер также отметил, что Россия должна выплатить Украине компенсации.

"И здесь нет никаких сомнений. К счастью, никто серьезный на международной арене не сомневается, что эта компенсация должна быть выплачена Россией. Чем быстрее эти деньги, полученные от России, например через использование замороженных российских капиталов в мире, будут использованы для восстановления Украины, для восстановления всей инфраструктуры, которая была разрушена, и для возмещения тем, кто понес потери, тем скорее будет восстановлена справедливость и тем скорее мы вернемся к нормальному миру", – резюмировал он.

Напомним, польский лидер Анджей Дуда заявил, что на ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет уже в июне 2023 года, намерен получить гарантию безопасности для Украины. Это напрямую отвечает интересам самой Варшавы, ведь Польша стала крупнейшим экономическим партнером нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дуда сказал, что его государство будет постепенно передавать украинской армии свои самолеты МиГ-29. Это будет происходить по мере того, как на вооружении Варшавы появятся истребители FA-50, а впоследствии и F-35.

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