"Мы понимаем цифру": Зеленский высказался по поводу мобилизации в России

Россия может готовиться к новой мобилизации, однако пока будет стараться не демонстрировать это населению. Президент Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Госдуму РФ может произойти как открытая, так и скрытая мобилизация.

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По его словам, Украина оценивает потенциальную потребность России как минимум в 300 тысячах военнослужащих. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Россия может мобилизовать 300 тысяч военнослужащих

Говоря о мобилизации в России, президент отметил, что российские власти сейчас могут пытаться убедить общество в отсутствии таких планов.

"Россия сейчас будет заявлять, что никакой мобилизации нет. Им нужно успокаивать общество", – заявил Зеленский.

Он предположил, что российские власти не хотят демонстрировать шаги, которые могут восприниматься как эскалация внутри страны, поскольку в России должны состояться выборы в Госдуму.

"Я не знаю, будет ли мобилизация скрытой или открытой. Мы понимаем цифру – минимум 300 тысяч российских военнослужащих", – сказал президент.

По его словам, именно на такое пополнение российская сторона может рассчитывать дополнительно.

Инфраструктура РФ уже готовится к мобилизации

Зеленский также заявил, что в России, по оценке украинской стороны, уже подготовлена инфраструктура для проведения мобилизационных мероприятий.

"По крайней мере, смотрите, инфраструктура в России уже подготовлена к мобилизации. Какой она будет? Вопрос", – отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что масштабная мобилизация станет для России сложным и дорогостоящим решением.

"То, что это сложно для них, – факт. То, что это дорогостоящее мероприятие. Все это понимают. Это новая реальность для России", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что новую динамику можно будет увидеть после завершения выборов в России.

"В конце сентября, когда выборы закончатся, мы увидим новую динамику их риторики", – заявил он.

Зеленский заявил о проблемах России на фронте

Президент также объяснил возможную подготовку к мобилизации ситуацией на поле боя. По его словам, российская сторона не может демонстрировать обществу желаемые результаты боевых действий и поэтому активно использует информационные сообщения о якобы успехах.

Зеленский упомянул заявления РФ об оккупации Святогорска.

"Недавно они снова наговорили, что оккупировали наш город Святогорск. А потом появились соответствующие доказательства. Наши ребята были там и показывали, что полностью контролируют этот город", – сказал президент.

Также он заявил, что российская сторона распространяла ложную информацию о ситуации вблизи Сум.

"Кроме того, они лгали о городе Сумы и о том, на каком расстоянии они находятся от города. Абсолютная ложь", – отметил Зеленский.

По его словам, у России есть значительные возможности для нанесения ударов по Украине с воздуха.

"На поле боя это не получается. Где наносить удары? Только с воздуха. Здесь у них есть сила. Это тоже факт. Мы должны это признавать", – заявил президент.

Он подчеркнул, что Россия продолжает наносить многочисленные воздушные удары по территории Украины, параллельно пытаясь убедить собственное население, что внутри страны ситуация остается стабильной.

По словам Зеленского, такая ситуация может сохраняться в течение предвыборного периода, тогда как после завершения выборов в конце сентября Россия может изменить свою риторику и продемонстрировать новую динамику в отношении мобилизации.

Напомним, ранее глава Кремля заявил, что РФ не нужна мобилизация, ведь в стране-агрессоре "как известно, добровольно подписывают контракт". Он добавил, что проблем с личным составом ВС РФ не видит, а ВСУ, как цинично заявил Путин, "теряют", мол, 8–12 тысяч человек ежемесячно.

Как писал OBOZ.UA, в конце августа на южной границе России с Грузией резко возрос поток людей на фоне опасений по поводу новой мобилизации. Только за прошедшую неделю более 113 тысяч россиян пересекли границу в направлении Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс".

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