'Мы понимаем, что делает Россия': Зеленский объяснил инциденты с появлением украинских дронов в странах Балтии. Видео

Россия пытается ухудшить отношения внутри Европейского Союза. Отдельныеслучаи появления украинских дронов в небе стран Балтии связаны с действиями российских систем радиоэлектронной борьбы.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Заявление главы государства прозвучало 9 июня на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Россия, по словам Зеленского, стремится дестабилизировать отношения между странами ЕС. Для этого страна-агрессор провоцирует инциденты в воздушном пространстве. Он привел пример, когда во время ответов Украины на российские удары в небе Латвии, Литвы и Эстонии могут появляться беспилотники, меняющие курс под воздействием средств РЭБ.

"Безусловно, мы понимаем, что делает Россия. Она хочет испортить отношения внутри Европейского Союза. Например, когда идет наш ответ на те или иные российские удары, и если в небе стран Латвии, Литвы, Эстонии появляется российский дрон, понятно, для чего. И когда появляется украинский дрон, мы понимаем, что они (россияне – ред.) могут менять курс наших дронов. Это не массово, единичные такие случаи были", – заявил глава государства.

Отдельно Зеленский добавил, что Украина уже имеет опыт сотрудничества со странами Ближнего Востока относительно подобных ситуаций и отправляла туда экспертные группы. По его словам, такие решения оказались быстрыми и эффективными, и этот подход может быть применен в Европе.

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